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Adıyaman 2. Gıda Tarım Fuarı başladı



(Fotoğraflı)



Ahmet Arslantaş

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da 2. Gıda Tarım Fuarının açılışı geniş katılım ile gerçekleştirildi.

Adıyaman Medya Trend Fuarcılık ve Organizasyon tarafından gerçekleştirilen fuara Adıyaman ve Türkiye'nin değişik illerinden 93 firma katıldı. Ticaret ve Sanayi Odası Fuar Merkezinde açılan ve 4-7 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Fuarın açılış töreninde konuşan Medya Trend Fuarcılık ve Organizasyon Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gül, Gıda Tarım Fuarının 2.'sini düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Bu fuar Türkiye Odalar ve Borsa Birliğinin katkıları, Ticaret ve Sanayi Odasının destekleri ile gerçekleşmektedir. Fuarımıza 93 tane firmamız katılıyor. Bunların 33 tanesi ulusal firmalar, Türkiye'nin değişik illerinden katılan firmalarımız var. Geriye kalan 60'ı ise Adıyaman firmalarından oluşuyor. Adıyaman'daki yatırımcılarımız şuanda da 2500 metre karelik iç alanda stantlarımız kuruldu. Bunların yüzde 40'ı KOSGEB'ten destek aldı. Buda bizi sevindiriyor" dedi.

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Uslu ise konuşmasında, "Fuarın ülkemize hayırlara vesile olmasını yüce Allahtan temenni ediyorum. Adıyaman fuarcılıkta 81 il içerisinde çıtasını yükseltmektedir. Bu yıl fuara çok büyük bir ilgi var. Bu sene görüyoruz ki bu alan yeterli olmuyor. Biz uluslararası fuarcılık sistemine geçmemiz gerekiyor . Bunun yollu da birlik ve beraberlikten geçiyor. Adıyaman'da sorumluluk taşıyan herkes elini taşın altına alması gerekiyor. Yılda 2 tane fuar yapılıyor bu sayıyı 10'a çıkarmamız gerek. Eğer bir adım daha ileri gidersek bölgenin fuar merkezi oluruz" dedi.

Adıyaman'da ki tarım ile ilgili bilgi veren Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Adil Alan ise konuşmasında, "Adıyaman'da 28 bin çiftçimiz 2 milyon 410 bin dekar alanda üretim yapmaktadır. İlimizde 87 bin büyükbaş, 294 bin küçükbaş hayvan varlığı ile önemli bir tarım potansiyeline sahiptir. Mevcut tarım alanlarımızın yüzde 66'i tarla bitkileri, yüzde 17'sini ise meyvecilik, yüzde 1.7'sini ise sebze alanları oluşturmaktadır. Önümüzdeki 10 yılda hedefimiz meyve alanlarını yüzde 30 seviyelerine çıkarmaktır. 2016 yılı sonu itibariyle toplam tarım arazilerimizin yüzde 19.1'i sulanıyorken, yapımı devam eden Çetintepe ve Koçali Barajlarının 2018 yılında bitmesiyle birlikte bu oran yüzde 36'ya, var olan diğer sulama projelerinin tamamlanmasıyla bu oran yüzde 80'e çıkacaktır. 2016 yılında ilimiz çiftçilerine 131 milyon TL destekleme ödemesi yapılmıştır" ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu ise açılışta yaptığı konuşmada, "Bu gün burada fuarcılığın güzel bir örneğini görüyoruz. Gıda ve hayvancılık çok önemlidir. Dünyanın en güzel insanı Türkiye'de, Türkiye'nin en güzel insanı ise Adıyaman'da dır. Adıyaman'da ki insanlar Adıyaman'da ki tarım ürünleri ile beslendiği için böyledir. Adıyaman toprakları organik ürünler yetiştirir. İnşallah Rusya, Avrupa ülkelerinden katılımcılarında katıldığı bir uluslararası bir fuar yaparız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından fuarın açılış kurdelesi kesilerek, fuara katılan firmaların stantları gezildi .Fuarın açılışına Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Garnizon Komutanı ve Askerlik Şube Başkanı Davut Kulalar, İl Jandarma komutanı Ercan Atasoy, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Solmaz, Emniyet Müdürü Metin Alper, Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Adil Alan, Tut Kaymakamı Mehmet Aksu, Ziraat Odası Başkanı Salih Şahan, Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, Tut Belediye Başkanı Cemal Avcı ve çok sayıda firma yetkilisi ile çiftçiler katıldı.

(AHM)



04.05.2017 18:25:02 TSI

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