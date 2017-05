YEREL HABERLER / ZONGULDAK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Çaturoğlu, ressam Osman zeki Oral'ı andı

Çaturoğlu, ressam Osman zeki Oral'ı andı



(Fotoğraflı)



Vedat Kılıç

ZONGULDAK (İHA) - AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu Merhum Ressam Osman Zeki Oral'ın vefatının seneyi devriyesi nedeniyle mesaj yayınladı.

Osman Zeki Oral'ın sadece bölge için değil ülke ve uluslararası alanda önemli bir ressam olduğunu belirten Çaturoğlu, kendisiyle ilkokul yıllarında tanışma fırsatı yakaladığını ifade etti. Çaturoğlu yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi; "2012 yılı 4 Mayıs'ta 87 yaşında iken toprağa verdiğimiz merhum Osman Zeki Oral sadece bölgemiz için değil, ülkemiz ve uluslararası camia için önemli sanat insanıydı. Geride birçok önemli sanat eserleri bırakmıştı. Kendisiyle ilkokul son sınıfta öğrenci iken tanıştım. Kardeşi Ecvet Oral Kdz. Ereğli'de manavdı. Ailecek günlük olarak kendi üretimiz olan sebze, meyve ve süt ürünlerini bu dükkâna verirdik. Böylece ailemiz ve Oral ailesi arasında bir dostluk oluşmuştu. Bunun sonucu bir gün rahmetli Osman Zeki Oral rahmetli dedemin Karşıyaka mahallesindeki evine misafir olarak gelir. Tabi o zaman derenin her iki yakasıda son derece sakindir. Hayran kalır. Der ki müsaade buyurursanız ben esas ana öge bu iki katlı ev olmak üzere Karşıyaka'dan Alaplı'nın yağlı boya tablosunu yapmak istiyorum. Büyüklerimiz bir aile dostlarının böyle bir talebini memnuniyetle karşılarlar. Bizim eski evin biraz üst tarafına konuşlanır ve aylarca sürecek bir çalışma başlar. Hatta tablo tam tamamlanmak üzereyken bir kuş muhtemelen güvercin sanki nişan almışçasına tabloyu pisler. Günlerce sabırla bu tahribatın tamiratı için uğraşır. Bu esnada yaz aylarıdır ve istisnasız her gün biz kardeşlerimle birlikte oraya Osman Abimizin çalıştığı yere uğrar, çalışmalarını seyrederdik. Nihayet tablo biter. Muhteşemdir. İsmini dedemin evinden esinlenerek ''Balıkçının Kulübesi" olarak koyar. Eser yurtiçinde ve dışında birçok ödüller alır. Şu an Cumhurbaşkanlığı Külliyesindedir. Belediye Başkanlığım esnasında cumhurbaşkanlığı makamına bir dilekçe yazarak bu eseri Alaplı Uluslararası Fındık Kültür ve Sanat Festivalinde sergilemek istediğimi belirttim. Cevabi yazıda eserin envanterlerinde olduğunu eğer sigorta yapılırsa sergilenmek üzere gönderileceğini belirttiler. Ancak bu esere paha biçilemediği için sigorta yapacak firma bulamadığımızdan eseri sergileyemedik. Buna benzer birçok eseri bulunan Osman Zeki Oral abimizle zaman zaman görüşmeye devam ettik. O sanatçı kişiliğinin yan ısıra gerçek bir beyefendiydi. Günümüzde böyle insanlar az yetişiyor.

Kendisini rahmet ve minnetle anıyoruz. Mekânı cennet olsun."

(VK-



04.05.2017 18:25:21 TSI

NNNN