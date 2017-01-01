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SANKO Okulları öğrencilerinin akıllı hamleleri 7 derece getirdi



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) -23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Satranç Turnuvasına katılan Özel SANKO Okulları öğrencileri, 7 derece kazandı.

Gaziantep Şehitkamil Belediyesi tarafından Atatürk Spor ve Kültür Merkez'inde düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Satranç Turnuvasında Özel SANKO Okulları öğrencileri, çeşitli kategorilerde 3 il birinciliği, 2 il ikinciliği, 1 il üçüncülüğü ve 1 il altıncılığı derecesi elde etti. 7-8-9-10-12-14 ve 16 yaş kategorilerinde düzenlenen ve ilk 6 derecenin ödüllendirildiği turnuvada Özel SANKO Okulları öğrencilerinden Kayra Öztemiz 9 Yaş Genel Kategorisinde il birincisi, Mehmet Ertuğrul Kaya 10 Yaş Genel Kategorisinde il birincisi, Burak Unat 14 Yaş Genel Kategorisinde il birincisi, Elif Ilgın Çınar 9 Yaş Kızlar Kategorisinde il ikincisi, Eren Özgüler 10 Yaş Genel Kategorisinde il ikincisi, Yiğit Diken 9 Yaş Genel Kategorisinde il üçüncüsü ve Simge Köybaşı 8 Yaş Kızlar Kategorisinde il altıncısı oldu.

Özel SANKO Okulları Satranç Öğretmeni Süleyman Yalım, turnuvadaki başarılarından dolayı gurur duyduklarını belirttiği öğrencilerini kutladı.

(LO-SD-Y)



04.05.2017 18:25:55 TSI

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