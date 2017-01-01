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Başarılı olan öğrenciler ödüllendirildi



(Fotoğraflı)



Hüseyin Türkoğlu

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Kahta Kaymakamlığı tarafından spor müsabakalarında başarılı olan öğrenciler ödüllendirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlen atıcılık, voleybol, basketbol, satranç, kros, gibi bir çok spor dalında il birinciliğine sahip olan öğrenciler Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya tarafından spor malzemeleri ile ödüllendirildi.

Kaymakam Kaya, öğrencilerinin başarılarında emeği geçen öğretmenleri kutlayarak, "Öğrencilerimizin bilinçli olması geleceğimiz adına ümit veriyor. Öğrencilerimiz okul saatleri dışındaki zamanlarında spor faaliyetlerine katılması bizi mutlu ediyor. Bilindiği gibi spor, hem zihnin hem de fiziki gelişim için önemli bir faaliyettir. Öğrencilerimiz il genelinde birinci olarak önümüzde ki günlerde yapılacak olan bölgesel müsabakalarda ilimizi en güzel şekilde temsil edeceklerine inanıyorum. Öğrencilerimize şimdiden başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaymakamlıkta düzenlenen ödül törenine Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, ilçe Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak, ilçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tünçmen, ilçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Mustafa Çiçek ve okul müdürleri, beden eğitimi öğretmenleri ile başarılı olan öğrenciler katıldı.

(HT-AHM)



04.05.2017 18:26:39 TSI

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