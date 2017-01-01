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Şehit Karaman'ın ailesine şehadet beratı verildi

04 Mayıs 2017 Perşembe, 18:18
Şehit Karaman'ın ailesine şehadet beratı verildi
Şehit Karaman'ın ailesine şehadet beratı verildi

(Fotoğraflı)

Serkan Şansever
ÇORUM (İHA) - Tunceli'de gerçekleşen helikopter kazasında şehadet mertebesine erişen Şehit Jandarma Astsubay Yavuz Selim Karaman'ın ailesine şehadet beratı takdim edildi.
Şehadet beratı taktimi için ailenin yaşadığı ev gerçekleştirilen ziyarete Sungurlu Kaymakamı Mitat Gözen ve eşi Emine Gözen, Çorum İl Jandarma Komutanı Albay Fatih Üstündağ ve eşi Erengül Üstündağ, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Necip Çarıkçıoğlu ve eşi Nermin Çarıkçıoğlu katıldı.
(SŞ-BÖ)

04.05.2017 18:26:48 TSI
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