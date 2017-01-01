ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Başkan Gürkan'dan MÜSİAD ziyareti

04 Mayıs 2017 Perşembe, 18:19
Başkan Gürkan'dan MÜSİAD ziyareti
Başkan Gürkan'dan MÜSİAD ziyareti
- Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan:
- "MÜSİAD istihdam ve üretim anlamında önemli bir yere sahiptir"

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, MÜSİAD'ın çalışmalarını yakından takip ettiğini ifade ederek, "MÜSİAD istihdam ve üretim anlamında önemli bir yere sahiptir"
Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Hüseyin Kalan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette konuşan Başkan Gürkan, MÜSİAD'ın Türkiye'nin önemli Sivil Toplum Kuruluşlarından biri olduğunu belirterek, "MÜSİAD işverenlerimizin kuruluşudur. Bu gün ülkemizde ve Malatya'mızda işveren anlamında, istihdam anlamında, üretim anlamında önemli bir yere sahiptir. Bu anlamda çalışmalarını takip ediyorum ve çalışmalarını tebrik ediyorum. Orta ölçekli sermayenin güçlenmesi ve istihdam alanının genişletilmesi ve üretime katkıda bulunması, bunlarla birlikte büyük sermaye ve büyük sermaye kuruluşlarına alt basamak, ara eleman gücü yetiştirme noktasında ve onlar için yedek parça üretme noktasında ki çalışmalarının yakından takip ediyoruz. İnşallah MÜSİAD Malatya Şubemiz burada ki iş adamlarımızı bir araya getirmekte, problemlerini çözmekte ve bürokrasi ile olan sıkıntılarını aşma noktasında büyük gayret göstereceğine inanıyorum. Şimdiye kadar MÜSİAD yöneticilerimiz takdire şayan çalışmalar kaydettiler. Bundan sonraki süreçte Hüseyin Başkanımızın yönetim kurulu arkadaşları ile birlikte MÜSİAD şubemizin üyeleri ile birlikte daha güçlü bir çalışma temposu için de hem Malatya'mızın ekonomisine, hem de Türkiye ekonomisine önemli katma değer üreteceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.
MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Hüseyin Kalan ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu ziyaretin inşallah son olmayacağını ve ilk olduğunu bundan sonrada yine üyelerimiz ile ilgili her ne var ise kendisi ile görüşeceğimizi, kendisinin yardımlarına talip olduğumuzu bilinmesini istiyoruz. Ziyaretlerinden dolayı da ayrıca teşekkür ediyoruz" diye konuştu.
(BT-SD-Y)

04.05.2017 18:28:04 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Dünya Sanat Günü kapsamında sanat etkinlikleri gerçekleştirildi
YEREL

DÜNYA SANAT GÜNÜ KAPSAMINDA SANAT ETKİNLİKLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Tevfik Temelli Caddesinde değişim-dönüşüm ve yenileme çalışmalarına başlandı
YEREL

TEVFİK TEMELLİ CADDESİNDE DEĞİŞİM-DÖNÜŞÜM VE YENİLEME ÇALIŞMALARINA BAŞLANDI
6. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı Cuma günü kapılarını açıyor
YEREL

6. MALATYA ANADOLU KİTAP VE KÜLTÜR FUARI CUMA GÜNÜ KAPILARINI AÇIYOR
Malatya Ticaret Borsası
YEREL

MALATYA TİCARET BORSASI
MHP Akçadağ İlçe Başkanı Cahit Leventoğlu mazbatasını aldı
YEREL

MHP AKÇADAĞ İLÇE BAŞKANI CAHİT LEVENTOĞLU MAZBATASINI ALDI
Ülkü Ocakları 3 Mayıs'ı coşku ile kutladı
YEREL

ÜLKÜ OCAKLARI 3 MAYIS'I COŞKU İLE KUTLADI
U21'de Yeni Malatyaspor fırsat tepti
YEREL

U21'DE YENİ MALATYASPOR FIRSAT TEPTİ
Vali Toprak Darendelilerin sorunlarını dinledi
YEREL

VALİ TOPRAK DARENDELİLERİN SORUNLARINI DİNLEDİ
Büyükşehir asfalt çalışmalarına aralıksız devam ediyor
YEREL

BÜYÜKŞEHİR ASFALT ÇALIŞMALARINA ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR
&quot;Ailecek Camideyiz&quot; etkinliği devam ediyor
YEREL

"AİLECEK CAMİDEYİZ" ETKİNLİĞİ DEVAM EDİYOR
Malatya'da kültür sanat
YEREL

MALATYA'DA KÜLTÜR SANAT
3.Yeşilyurt Ulusal Satranç Şenliği 6-7 Mayıs'ta düzenlenecek
YEREL

3.YEŞİLYURT ULUSAL SATRANÇ ŞENLİĞİ 6-7 MAYIS'TA DÜZENLENECEK
&quot;Bandırmaspor maçında çok kötü oynadık&quot;
YEREL

"BANDIRMASPOR MAÇINDA ÇOK KÖTÜ OYNADIK"
Yeni düzenleme muhtarları memnun etti
YEREL

YENİ DÜZENLEME MUHTARLARI MEMNUN ETTİ
Meteorolojiden sağanak ve dolu uyarısı
YEREL

METEOROLOJİDEN SAĞANAK VE DOLU UYARISI
Malatya Ticaret Borsası
YEREL

MALATYA TİCARET BORSASI
Malatya'daki FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

MALATYA'DAKİ FETÖ/PDY OPERASYONU
Coğrafi işaretli ürünler Zirvesinde Arapgir tanıtıldı
YEREL

COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLER ZİRVESİNDE ARAPGİR TANITILDI
Sokak hayvanları için mikroçip uygulaması
YEREL

SOKAK HAYVANLARI İÇİN MİKROÇİP UYGULAMASI
Malatya Park'a uluslararası 4 ödül
YEREL

MALATYA PARK'A ULUSLARARASI 4 ÖDÜL
'Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesinde kayısı rüzgarı esti
YEREL

'COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLER ZİRVESİNDE KAYISI RÜZGARI ESTİ
Poyraz'dan MÜSİAD'a ziyaret
YEREL

POYRAZ'DAN MÜSİAD'A ZİYARET
İngilizce çalıştayı düzenlendi
YEREL

İNGİLİZCE ÇALIŞTAYI DÜZENLENDİ
MHP'nin yeni Kadın Kolları başkanı Emine ulaş tanışma toplantısı düzenledi
YEREL

MHP'NİN YENİ KADIN KOLLARI BAŞKANI EMİNE ULAŞ TANIŞMA TOPLANTISI DÜZENLEDİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin yatak odası pozları
ŞİPŞAK

YATAK POZU SOSYAL MEDYAYI SALLADI

 1
  • 2 Birce makyajsız fotoğrafını paylaştı
  • 3 Ünlü oyuncu eridi bitti! İşte son hali...
  • 4 Savunmada 'MENTAP' hamlesi!