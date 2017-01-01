YEREL HABERLER / MALATYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Gürkan'dan MÜSİAD ziyareti

Başkan Gürkan'dan MÜSİAD ziyareti

- Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan:

- "MÜSİAD istihdam ve üretim anlamında önemli bir yere sahiptir"



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, MÜSİAD'ın çalışmalarını yakından takip ettiğini ifade ederek, "MÜSİAD istihdam ve üretim anlamında önemli bir yere sahiptir"

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Hüseyin Kalan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette konuşan Başkan Gürkan, MÜSİAD'ın Türkiye'nin önemli Sivil Toplum Kuruluşlarından biri olduğunu belirterek, "MÜSİAD işverenlerimizin kuruluşudur. Bu gün ülkemizde ve Malatya'mızda işveren anlamında, istihdam anlamında, üretim anlamında önemli bir yere sahiptir. Bu anlamda çalışmalarını takip ediyorum ve çalışmalarını tebrik ediyorum. Orta ölçekli sermayenin güçlenmesi ve istihdam alanının genişletilmesi ve üretime katkıda bulunması, bunlarla birlikte büyük sermaye ve büyük sermaye kuruluşlarına alt basamak, ara eleman gücü yetiştirme noktasında ve onlar için yedek parça üretme noktasında ki çalışmalarının yakından takip ediyoruz. İnşallah MÜSİAD Malatya Şubemiz burada ki iş adamlarımızı bir araya getirmekte, problemlerini çözmekte ve bürokrasi ile olan sıkıntılarını aşma noktasında büyük gayret göstereceğine inanıyorum. Şimdiye kadar MÜSİAD yöneticilerimiz takdire şayan çalışmalar kaydettiler. Bundan sonraki süreçte Hüseyin Başkanımızın yönetim kurulu arkadaşları ile birlikte MÜSİAD şubemizin üyeleri ile birlikte daha güçlü bir çalışma temposu için de hem Malatya'mızın ekonomisine, hem de Türkiye ekonomisine önemli katma değer üreteceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Hüseyin Kalan ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu ziyaretin inşallah son olmayacağını ve ilk olduğunu bundan sonrada yine üyelerimiz ile ilgili her ne var ise kendisi ile görüşeceğimizi, kendisinin yardımlarına talip olduğumuzu bilinmesini istiyoruz. Ziyaretlerinden dolayı da ayrıca teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

(BT-SD-Y)



04.05.2017 18:28:04 TSI

NNNN

