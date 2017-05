YEREL HABERLER / AYDIN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Aydın'da turizmin sorunları konuşuldu

Aydın'da turizmin sorunları konuşuldu



AYDIN (İHA) - Aydın Turizm ve Tanıtım Platformu genel kurul toplantısında turizm sektörünün sorunları, çözüm yolları ve geleceği konuşuldu.



Aydınlı turizm paydaşlarının biraya geldiği Turizm ve Tanıtım Platformu Genel Kurul Toplantısı Adnan Menderes Üniversitesinin ev sahipliğinde yapıldı. Toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan, kaymakamlar, belediye başkanları, kurum müdürleri, oda başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve yaklaşık 150'ye yakın turizmci katıldı.





Aydın'ı tanıtmak için birçok önemli kültürel değerinin olduğundan bahseden Aydın Turist Rehberleri Odası Başkan Yardımcısı Ozan Sayın, "Şu anda bizim 560 tane aktif olarak çalışan turist rehberimiz var. Bütün Aydın'ı ele alan 'Efeler Diyarı' diye bir proje hazırladık. Aydın'ın köylerini tanıtmak istiyoruz. Menderes Vadisi, Latmos Dağı gibi birçok önemli yerleşim yeri var. Anadolu'nun ilk inşa edilen tren yolu var. Bu tren yolu çok çok önemli. Bunları insanlara tanıtabiliriz. Bunun dışında çok güzel kültürümüz var. Sadece deve güreşleri değil, bizim yapabildiğimiz efe, zeybek danslarımız var. Bizim tanıtabilecek o kadar çok şeyimiz var ki. Ama bunlarla ilgili tüm Aydın olarak bakmamız gerekiyor. Biz bu açıdan yaklaşmak istiyoruz. Aydın'ın turizmle ilgili geleceğinde de Aydın'ın kültürü ve Aydın'ın ürettiği şeyler dışında Aydın'ın kendine has bu dansı da çok önemli diye düşünüyorum" dedi.





"Aydın turizm olgusunu kabullenmeli"

Aydın'ın turizm açısından büyük bir potansiyele sahip olduğunu dile getiren Kuşadası Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Temsilcisi Fahrettin Çiçek'de, "2016 yılı 2015 yılına oranla ülke turizminde bir iniş olmasına rağmen Aydın ili olarak bizler elimizdeki uygun turizm potansiyeli ve tanıtım çalışmalarıyla bunu en aza indirmeye çalıştık. Turizm sektörünün dünya genelinde karşılaşmış olduğu sorunları aşmak konusunda destinasyon çalışması daha büyük önem kazandı. Aydın Turizm Platformu olarak benimsediğimiz destinasyon yönetim şeklini Aydın geneline yayacak şekilde önlemler almayı planlıyoruz. Aydın'ın genelini kapsayacak şeklinde turizm sektörü kendisini yenilemesi gerekiyor. Özellikle dijital ve sosyal medya tanıtım mecralarının herkes tarafından uygun bir şekilde kullanılmasının bölgenin ve destinasyonun tanıtılmasına çok iyi katkıda bulunacaktır. Turizm çeşitliliğinin de desteklenmesi gerekiyor. 2017 yılında gerekli başarılara imza atacağımıza inanıyoruz. Aydın'ın farklı bölgeleri ve tarihi yerleri de Aydın'ı daha fazla marka yapmak için bu yerler de turizme kazandırılmalıdır. Yaşanan turizm hareketliliğinden Aydın'ın ve çevresindeki bölgelerin de faydalanması sağlanmalıdır. Yeter ki Aydın turizm olgusunu kabullensin" ifadelerini kullandı.



"Aydın'ı dünyaya tanıtmalıyız"

Kuşadası Otelciler Derneği Başkanı Tacettin Özden ise, Aydın'ın inanılmaz bir turizm destinasyonu sayesinde mükemmel bir markaya sahip olduğunu dikkat çekerek şunları söyledi: "Bizim de üzerimize düşen tek bir şey var, Aydın'ı dünyaya tanıtabilmek. Bu konuda el birliği ile Aydın'ı talep gören, Dünyada bilinen bir destinasyon haline getirmeliyiz. Artık dünyada bir tek Kuşadası'nın veya Didim'in seyahat acentesinin tanıtımının bir anlamı kalmadı. Artık destinasyonun tanıtılmış olması gerekiyor. Marka olmamız lazım. Eğer marka olursak ancak o zaman biz pazardan pay alabiliriz. Turist sadece otelde kalmamalı, otelin dışına çıkmalı. Halkla birlikte olmalı, parasını harcamalı. Turizm sektörü artık tabana doğru yayılmalı. Halkımızın zenginleşmesi, tamamen turizmin tabana yayılması ile mümkün. Bu platformun sonucunda çıkacak olan sonuçlarla inşallah Aydın el birliği ile daha iyi bir yere gelecektir diye düşünüyorum"



"Turistlere mutlaka para harcatmalıyız"

Üniversite olarak turizm açısında önemli işler yaptıklarını ve sektöre de kalifiyeli eleman yetiştirdiklerinin altını çizen ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan, "Bizim üniversite olarak turizme katkı verebilecek alanlarımızdan biri de sağlık turizmi. Kuşadası'nda diş sağlığı için GEKA ile ortaklaşa yapmış olduğumuz bir proje var. Bu projede temel olarak bizim önemsediğimiz şeylerden birisi sağlık turizmi. Oradan gelecek turistlerin Diş konusundaki harcadıkları para inanılmaz. Sağlık turizmini kendi hastanemiz için de önemsiyoruz. Üçüncü bir alanımız ise çok da fark edilmeyen ama Türkiye'de ve Dünya'da artık öneminden söz ettiren kongre turizmi. Kongre turizmi şu an uluslararası birtakım sempozyumlar, paneller, kongreler düzenlediğimiz zaman bunun tanıtıma olan katkısı kaçınılmaz olacaktır. Kongre turizmi sektör için can suyu ve önemli bir adım olabilir. Aydın çok güzel bir yer. Aydın'ı turistlere çok güzel sunmalıyız ve pazarlamalıyız. Önemli olan turist sayısı değil, gelen turistlere mutlaka para harcatmalıyız. Ayrıca Türkiye'nin ekonomik sorununu da aşabileceği noktalardan bir tanesi de turizmi arttırmaktan geçiyor" şeklinde konuştu.



"Projeler geliştirdik"

Belediye olarak turizm için yaptıkları hizmetleri anlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'da, Aydını odak noktası hakline getirmek için yoğun bir şekilde çalıştıklarını ifade ederek, "Bence Aydın'ın bir destinasyon olması ve Aydın'ı bir bütün olarak tanıtmak gerekiyor. Biz turizmi, kentsel turizm, kırsal turizm, deniz turizmi, tarih ve kültür turizmi, alternatif turizm ve kalıtım başlıkları altında sıraladık. Bu başlıklar altında da hem yerli turist hem de dışarıdan gelecek turistlere yönelik projeler geliştirdik" dedi.

