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Devrek Belediyesi hafriyatçıları uyardı

04 Mayıs 2017 Perşembe, 18:29
Devrek Belediyesi hafriyatçıları uyardı
Devrek Belediyesi hafriyatçıları uyardı

(Fotoğraflı)

Fikri Erdem
ZONGULDAK (İHA) - Devrek Belediyesi ilçede faaliyet gösteren hafriyatçıları bir araya getirerek hafriyat konuları ile ilgili bilgi alışverişinde bulundu.
Zonguldak'ın Devrek İlçesi Belediyesi ilçede inşaat ve çeşitli alanlarda hafriyatçılık yapan inşaat ve diğer firma yetkililerini bir araya getirerek çeşitli konularda bilgi alışverişinde bulundu. Devrek Belediyesi Nikah Salonunda düzenlenen toplantıda hafriyatçılarla bir araya gelen Belediye Başkanı Yardımcısı Ayhan Kazkondu ve Devrek Belediyesi Çevre Koruma Müdürlüğünde görevli Çevre Mühendisi Selahattin Tabakoğlu katıldı.
Yaklaşık 100 kişiye tebligat gönderildiğini söyleyen ancak 20 kişinin katıldığını ifade eden Belediye Başkan Yardımcısı Ayhan Kazkondu, şöyle dedi:
"Devrek Belediyesi Çevre Koruma Müdürlüğünce organize ettiğimiz programda ilçede inşaat ve çeşitli alanlarda hafriyat işi ile uğraşan vatandaşlarımıza hafriyat kamyonlarının kasalarının sarı renge boyatmaları, belediyenin belirlediği alanların dışında hafriyat dökmemeleri ve belediyemizden mutlaka belge almaları konusunda bilgi alışverişinde bulunduk. Aksine davrananlar hakkında belediye ekipleri tarafından cezai işlem uygulanacaktır. Amacımız daha temiz bir ve daha yaşanabilir bir Devrek."
(FE-OA-Y)

04.05.2017 18:38:46 TSI
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