ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Yürekler mazlumlar için atıyor

04 Mayıs 2017 Perşembe, 18:37
Yürekler mazlumlar için atıyor
Yürekler mazlumlar için atıyor

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Beşir Derneği iş birliğiyle toplanan 2 TIR dolusu battaniye ve gıda malzemesi, Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yola çıkarıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Suriye'deki zulüm bitene ve oradaki insanların yüzü gülene kadar desteklerin devam edeceğini söyledi.
Zulmün başladığı tarihten bu yana 6 yıldır Suriye'ye yardımlarını esirgemeyen Büyükşehir Belediyesi, Bursa'da faaliyet gösteren STK'lar ve vatandaşların desteğiyle kardeş Suriye halkının yaralarını sarmaya devam ediyor. Son olarak Büyükşehir Belediyesi ve Beşir Derneği iş birliğiyle toplanan 2 TIR dolusu battaniye ve gıda maddesi, Fomara'daki Burbak Doğanbey Katlı Otoparkı'ndan dualarla Suriye'ye uğurlandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Suriye'ye yardımlarını esirgemeyen Bursa halkı ve STK'larla gurur duyduklarını söyledi. Suriye'de zulmün 6 yıldır sürdüğünü ve savaşın başlangıcından bu yana Bursa'dan binlerce TIR yardım malzemesinin bölgeye gönderildiğini hatırlatan Başkan Altepe, son yardımlarla birlikte dost ve kardeş Suriye halkının sıkıntılarının bir nebze de olsa giderileceğini söyledi. Bir yandan Türkiye'deki kamplarda milyonlarca Suriyeli misafir edilirken diğer yandan başta Bursa olmak üzere farklı illerden yüz binlerce TIR yardım malzemesinin Suriye'deki mazlumlarla buluşturulduğunu söyleyen Başkan Altepe, "Suriye'nin en büyük destekçisi Türkiye'dir. Bu tarih boyunca böyleydi şimdi de aynı şekliyle sürüyor. Bu millet büyük millet. Halkımız da duyarlı. Sahip olduğumuz özellikleri bir kez daha dünyaya ispatlamış oluyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. Başkan Altepe, zulmün bir an önce sona ermesini dileyerek, savaş bitene ve Suriye'deki insanların yüzü gülene kadar yardım göndermeye, dost ve kardeş Suriye halkına destek vermeye devam edeceklerini ifade etti.
Beşir Derneği yöneticisi İrfan Işık da mazlum ve mağdur Suriye halkının yaralarının sarılmasına destek sağlayan başta Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe olmak üzere katkı veren herkese teşekkür etti.
Konuşmaların ardından yardım TIR'ları dualar eşliğinde Suriye'ye uğurlandı.
(MŞ)

04.05.2017 18:46:06 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Nilüfer'de su kesintisi
YEREL

NİLÜFER'DE SU KESİNTİSİ
Genç kaşifler hünerlerini sergiledi
YEREL

GENÇ KAŞİFLER HÜNERLERİNİ SERGİLEDİ
Karacabeyli öğrencilere destek
YEREL

KARACABEYLİ ÖĞRENCİLERE DESTEK
Sevenleri dualarla uğurladı
YEREL

SEVENLERİ DUALARLA UĞURLADI
Bursa'da kentsel dönüşüm çalışmaları
YEREL

BURSA'DA KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI
THY 6. Bursa Bilim Şenliği
YEREL

THY 6. BURSA BİLİM ŞENLİĞİ
En özel şenlik
YEREL

EN ÖZEL ŞENLİK
Hatipoğlu'ndan Eruhlularla gönül sohbeti
YEREL

HATİPOĞLU'NDAN ERUHLULARLA GÖNÜL SOHBETİ
Serbest bölge ve limanlar yolu yapılıyor
YEREL

SERBEST BÖLGE VE LİMANLAR YOLU YAPILIYOR
Minikler okulları için başkanın kapısını çaldı
YEREL

MİNİKLER OKULLARI İÇİN BAŞKANIN KAPISINI ÇALDI
Edebali Yıldırımlı sporcuları ödüllendirdi
YEREL

EDEBALİ YILDIRIMLI SPORCULARI ÖDÜLLENDİRDİ
Yıldırım'a yeni mahalle konakları
YEREL

YILDIRIM'A YENİ MAHALLE KONAKLARI
Gençler sahilleri temizledi
YEREL

GENÇLER SAHİLLERİ TEMİZLEDİ
Osmangazi'den örnek proje
YEREL

OSMANGAZİ'DEN ÖRNEK PROJE
Yüksekokula yeni program
YEREL

YÜKSEKOKULA YENİ PROGRAM
Ülkü ocaklarından Muş'a kitap bağışı
YEREL

ÜLKÜ OCAKLARINDAN MUŞ'A KİTAP BAĞIŞI
Büyükşehirden köylere alt yapı
YEREL

BÜYÜKŞEHİRDEN KÖYLERE ALT YAPI
Bursaspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları
YEREL

BURSASPOR'DA ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HAZIRLIKLARI
Bursaspor'un yeni teknik direktöründen kenetlenme çağrısı
YEREL

BURSASPOR'UN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜNDEN KENETLENME ÇAĞRISI
Torun'dan teşkilatlara teşekkür ziyareti
YEREL

TORUN'DAN TEŞKİLATLARA TEŞEKKÜR ZİYARETİ
Jag-Bambir Nilüfer'de sahne aldı
YEREL

JAG-BAMBİR NİLÜFER'DE SAHNE ALDI
Nilüfer Belediye Meclisi, kentsel dönüşümde ortaya çıkabilecek asbest riskine dikkat çekti
YEREL

NİLÜFER BELEDİYE MECLİSİ, KENTSEL DÖNÜŞÜMDE ORTAYA ÇIKABİLECEK ASBEST RİSKİNE DİKKAT ÇEKTİ
NİLSEM kursiyerleri el emeklerini sergiledi
YEREL

NİLSEM KURSİYERLERİ EL EMEKLERİNİ SERGİLEDİ
Annesinin dairesini Kızılay'a bağışladı
YEREL

ANNESİNİN DAİRESİNİ KIZILAY'A BAĞIŞLADI
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin yatak odası pozları
ŞİPŞAK

YATAK POZU SOSYAL MEDYAYI SALLADI

 1
  • 2 Birce makyajsız fotoğrafını paylaştı
  • 3 Ünlü oyuncu eridi bitti! İşte son hali...
  • 4 Savunmada 'MENTAP' hamlesi!