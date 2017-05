YEREL HABERLER / ADIYAMAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. "Küresel Çağda Bir Ufuk Olarak Türkçe" konferansı düzenlendi

"Küresel Çağda Bir Ufuk Olarak Türkçe" konferansı düzenlendi



(Fotoğraflı)



Ahmet Arslantaş

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Üniversitesi Türkçe Topluluğunun organize ettiği etkinlik kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı Müşaviri Necip Fazıl Kurt tarafından "Küresel Çağda Bir Ufuk Olarak Türkçe" adlı konferans verildi.

Vehbi Koç Konferans Salonunda düzenlenen konferansta konuşan Milli Eğitim Bakanlığı Müşaviri Necip Fazıl Kurt, Adıyaman Üniversitesi gibi genç ve hala gelişmekte olan bir üniversitede konuşuyor olmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Bakanlık Müşaviri Necip Fazıl Kurt, küreselleşmenin dünya ve ülkemiz üzerindeki etkisi, internet kullanımı, İngilizce'nin dünya dili olmasının kültürel ve ekonomik nedenleri ile Türkiye'nin dünya üzerinde söz sahibi olabilme çabasından bahsetti.

Kurt konuşmasında, "Türkiye için umut verici her gelişme dünya için de umut verici bir gelişmedir. Türkiye kendi değerlerinin tanıtımını kendisi yapmalıdır. Ben kısacası burada küreselleşmeden bahsetmek istiyorum. Emek, sermaye, ekonomi ve eğitimin kendisini iyiden iyiye hissettirmesidir küreselleşme. En çok ta ekonomik anlamda olmuştur. Küreselleşme 150-200 yıllık geçmişe sahipken 2. Dünya Savaşı sonrasında kendisini iyiden iyiye hissettirmeye başlamıştır. İnternet bağımlılığı ve akıllı telefona ulaşma çabası var. Hatta şu an akıllı telefona ulaşma çabası temiz suya ulaşma çabasından çok daha fazladır. Tektipleşmeye doğru giden bir toplum hakim. Şu an dünyada 6 bin 500 dil konuşulurken küreselleşen dil politikaları nedeniyle 50 yıl sonra bu dillerin 6 bin tanesinin yok olacağı ön görülüyor. 6 bin dil ölecek" dedi.

Kurt, başta İngiltere olmak üzere Amerika'nın da teknolojik ve ekonomik gücü kullanarak dilde de tektipleşmeyi tetiklediğini belirterek dünyanın bir tasarım eşiğinde olduğunun altını çizdi.

Konuşmaların ardından soru cevap kısmına geçilen konferans sonrasında ardından Üniversite Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü'yü makamında ziyaret eden Bakanlık Müşaviri Necip Fazıl Kurt'a Cendere Köprüsü Maketi hediye edildi.

(AHM)



04.05.2017 18:48:37 TSI

NNNN