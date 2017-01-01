ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ADIYAMAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Erge Türkiye şampiyonu oldu

04 Mayıs 2017 Perşembe, 18:44
Erge Türkiye şampiyonu oldu
Erge Türkiye şampiyonu oldu

(Fotoğraflı)

Ahmet Arslantaş
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü 4. sınıf öğrencisi Aysun Erge Üniversiteler Türkiye Güreş Şampiyonu oldu.
Geçtiğimiz yıl Dünya Güreş Şampiyonasında Dünya 3. olan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 4. sınıf öğrencisi Aysun Erge 27-30 Nisan 2017 tarihleri arasında Sivas'ta düzenlenen Üniversiteler Türkiye Güreş Şampiyonasında 53 kilogramda Türkiye Şampiyonu oldu.
Başarılarının devam edeceğini ifade eden Güreş Milli Takım Antrenörü Yrd. Doç. Dr. Mustafa Koç desteklerinden dolayı Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü'ye teşekkür etti.
Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü ise Yrd. Doç. Dr. Koç ve öğrenci Erge'yi tebrik ederek Adıyaman'ı ve Adıyaman'ın Üniversitesini başarı ile temsil ettiklerinden dolayı teşekkür etti.
(AHM)

04.05.2017 18:53:09 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Başarılı ve ihtiyaç sahibi 140 öğrenciye bisiklet dağıtıldı
YEREL

BAŞARILI VE İHTİYAÇ SAHİBİ 140 ÖĞRENCİYE BİSİKLET DAĞITILDI
Köy okulları yararına kermes düzenlendi
YEREL

KÖY OKULLARI YARARINA KERMES DÜZENLENDİ
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu
YEREL

ADIYAMAN'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU
&quot;Küresel Çağda Bir Ufuk Olarak Türkçe&quot; konferansı düzenlendi
YEREL

"KÜRESEL ÇAĞDA BİR UFUK OLARAK TÜRKÇE" KONFERANSI DÜZENLENDİ
Başarılı olan öğrenciler ödüllendirildi
YEREL

BAŞARILI OLAN ÖĞRENCİLER ÖDÜLLENDİRİLDİ
Adıyaman 2. Gıda Tarım Fuarı başladı
YEREL

ADIYAMAN 2. GIDA TARIM FUARI BAŞLADI
Çelikhan ilçesine 2 okul 1 öğretmenevi yapılacak
YEREL

ÇELİKHAN İLÇESİNE 2 OKUL 1 ÖĞRETMENEVİ YAPILACAK
Kahta ilçesinde '15 Temmuz ve Şehitleri Anma' konulu program
YEREL

KAHTA İLÇESİNDE '15 TEMMUZ VE ŞEHİTLERİ ANMA' KONULU PROGRAM
Samsat'ta Depremzedeler Platformu kuruldu
YEREL

SAMSAT'TA DEPREMZEDELER PLATFORMU KURULDU
Mahalle muhtarlarından ekmek zammına tepki
YEREL

MAHALLE MUHTARLARINDAN EKMEK ZAMMINA TEPKİ
Gölbaşı'nda Turizm haftası kutlamaları
YEREL

GÖLBAŞI'NDA TURİZM HAFTASI KUTLAMALARI
Eğitim Bir-Sen'in toplu sözleşme öncesi hazırladığı rapor açıklandı
YEREL

EĞİTİM BİR-SEN'İN TOPLU SÖZLEŞME ÖNCESİ HAZIRLADIĞI RAPOR AÇIKLANDI
Minik tenisçiler turnuva şampiyonu oldu
YEREL

MİNİK TENİSÇİLER TURNUVA ŞAMPİYONU OLDU
Üniversite öğrencileri terör örgütleri hakkında bilgilendirildi
YEREL

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ TERÖR ÖRGÜTLERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRİLDİ
Adıyaman'da öğrenciler mehteran takımı kurdu
YEREL

ADIYAMAN'DA ÖĞRENCİLER MEHTERAN TAKIMI KURDU
Güvenlik korucuları yemin etti
YEREL

GÜVENLİK KORUCULARI YEMİN ETTİ
'İyi tarım uygulamaları ve sertifikasyon süreci' konulu konferans
YEREL

'İYİ TARIM UYGULAMALARI VE SERTİFİKASYON SÜRECİ' KONULU KONFERANS
Kahta ilçesinde kurum amirleri toplantısı yapıldı
YEREL

KAHTA İLÇESİNDE KURUM AMİRLERİ TOPLANTISI YAPILDI
3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü
YEREL

3 MAYIS DÜNYA BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ GÜNÜ
Dolandırıcılıktan aranan şahıs tutuklandı
YEREL

DOLANDIRICILIKTAN ARANAN ŞAHIS TUTUKLANDI
Adıyaman'da güvenlik korucuları yemin etti
YEREL

ADIYAMAN'DA GÜVENLİK KORUCULARI YEMİN ETTİ
Hoca Ömer Caminin Minaresi yapılmayı bekliyor
YEREL

HOCA ÖMER CAMİNİN MİNARESİ YAPILMAYI BEKLİYOR
Hastane caminin inşaatı yardım bekliyor
YEREL

HASTANE CAMİNİN İNŞAATI YARDIM BEKLİYOR
Kahta MYO'da 'Okuma Sanatı' konulu konferans düzenlendi
YEREL

KAHTA MYO'DA 'OKUMA SANATI' KONULU KONFERANS DÜZENLENDİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin yatak odası pozları
ŞİPŞAK

YATAK POZU SOSYAL MEDYAYI SALLADI

 1
  • 2 Birce makyajsız fotoğrafını paylaştı
  • 3 Ünlü oyuncu eridi bitti! İşte son hali...
  • 4 Savunmada 'MENTAP' hamlesi!