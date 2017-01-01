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Erge Türkiye şampiyonu oldu



(Fotoğraflı)



Ahmet Arslantaş

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü 4. sınıf öğrencisi Aysun Erge Üniversiteler Türkiye Güreş Şampiyonu oldu.

Geçtiğimiz yıl Dünya Güreş Şampiyonasında Dünya 3. olan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 4. sınıf öğrencisi Aysun Erge 27-30 Nisan 2017 tarihleri arasında Sivas'ta düzenlenen Üniversiteler Türkiye Güreş Şampiyonasında 53 kilogramda Türkiye Şampiyonu oldu.

Başarılarının devam edeceğini ifade eden Güreş Milli Takım Antrenörü Yrd. Doç. Dr. Mustafa Koç desteklerinden dolayı Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü'ye teşekkür etti.

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü ise Yrd. Doç. Dr. Koç ve öğrenci Erge'yi tebrik ederek Adıyaman'ı ve Adıyaman'ın Üniversitesini başarı ile temsil ettiklerinden dolayı teşekkür etti.

(AHM)



04.05.2017 18:53:09 TSI

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