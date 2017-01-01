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Devrek belediyesinden aylık meclis toplantısı



(Fotoğraflı)



Fikri Erdem

ZONGULDAK (İHA) - Devrek Belediye Meclisi 2017 yılı Mayıs ayı toplantısını Mustafa Semerci Başkanlığında 8 gündem maddesiyle gerçekleştirdi

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde Devrek Belediyesi tarafından her ay düzenli olarak yapılan Belediye Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Mustafa Semerci Başkanlığında Meclis Salonunda toplanarak Nisan ayının toplantısında gündem maddeleri görüşüldü. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından yoklama ile başlayan toplantıda konuşan Belediye Başkanı Mustafa Semerci, "Belediye Meclisimizin 2017 yılı 5. Olağan Toplantısının 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince toplanmış bulunmaktayız. 8 gündem maddesi ile toplantıyı başlatıyorum. Toplantımızın meclisimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

2016 Mali yılı Bütçesi İdare ve Kesin Hesabının görüşülmesi, Belediyeye ait Otopark ile Şehirler Arası Otobüs Terminali İşletilmesiyle ilgili bütçe içi işletme kurulması konusunun görüşülmesi, İlçeye bağlı Yeni Mahalle 321 Ada 2 Parsel de bulunan 215,89 metrekare gayrimenkulün satışı için Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun görüşülmesi konuşuldu. Belediye tarafından İşletilecek Otoparklar için Otopark İşletme Yönergesi hazırlanması konusunun görüşülmesinin ardından toplantı sona erdi.

(FE-OA-Y)



04.05.2017 18:59:07 TSI

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