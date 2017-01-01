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Burhaniye'de belediye çalışanları halkı sevgi ile karşılayacak



(Fotoğraflı)



Fatma Talay

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, halka daha hoşgörülü davranılması amacıyla belediye personeline sevgi semineri düzenlendi.

"Sevgi" konulu seminere katılan Burhaniye Belediyesi çalışanları hoşgörü ve empati kurabilme konusunda bilgiler aldı. Burhaniye Belediyesi'nin çalışan personeline yönelik olarak düzenlediği yıllık eğitim programları kapsamında, Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Veysi Dörtbudak'ın verdiği seminer ilgi gördü.

Hüsnü Pazarbaşı Kültür Merkezi'nde düzenlenen seminerde, hoşgörünün ve empati kurabilmenin önemi anlatılırken, Mevlana'dan, Yunus Emre'den örnekler verilerek anlatılan konular ilgi gördü. Çeşitli örnekler veren Veysi Dörtbudak, 2 saatlik konuşmasında her işin başında sevginin geldiğini ve sevgi katılarak yapılan işlerin daha verimli olacağını belirtti. Programa katılan Belediye Başkanı Necdet Uysal, konuşmacı Veysi Dörtbudak'a teşekkür etti. Eğitime önem verdiklerini anlatan Başkan Uysal, "Personelimizin muhtelif konularda hizmet içi eğitim semineri düzenliyoruz. Eğitim süreklilik arz eden bir olgu. Bizlerde imkânlar ölçüsünde katılım sağlamaya çalışıyoruz" dedi.

(FT-



04.05.2017 19:12:02 TSI

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