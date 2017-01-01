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Kastamonu Ahşap Fuarı İstişare Toplantısı yapıldı

04 Mayıs 2017 Perşembe, 19:05
Kastamonu Ahşap Fuarı İstişare Toplantısı yapıldı
Kastamonu Ahşap Fuarı İstişare Toplantısı yapıldı

(Fotoğraflı)

Vedat Yunus İkizoğlu
KASTAMONU (İHA) - Bu yıl 7'ncisi düzenlenecek olan Kastamonu Ahşap Fuarı'nın son istişare toplantısı Vali Yaşar Karadeniz ve Belediye Başkanı Tahsin Babaş'ın katılımlarıyla gerçekleştirildi.
Kastamonu Belediyesi'nin öncülüğünde düzenlenecek olan 7. Kastamonu Ahşap Fuarı istişare toplantısında konuşan Belediye Başkanı Tahsin Babaş, fuarın açılışını Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü'nün gerçekleştireceğini belirtti. Resmi açılışın 19 Mayıs'ta yapılacağını da belirten Belediye Başkanı Tahsin Babaş, "Bizler tüm organizasyonu hazırladık. Şuanda 84 standın 76'sı doldu. Bizlerin Kastamonulu ahşap ustalarımızdan ve ahşaba gönül verenlerden tek isteğimiz fuara katılmaları oldu" dedi.
Kastamonu'nun ahşabına sahip çıkması gerektiğinin de altını çizen Belediye Başkanı Tahsin Babaş, "Bugün bizler Ahşap Fuarı'na sahip çıkamazsak mutlaka başka bir il bunu devam ettirir. Elimizdeki değere sahip çıkmalıyız. Ahşabın başkenti olan Kastamonu'ya bu yolda yorulmak veya duraklamak yakışmaz. Hep birlikte ahşabımıza sahip çıkacağız" ifadelerini kullandı.
Gerçekleştirilen organizasyonun Kastamonu açısından çok doğru olduğunu ifade eden Vali Yaşar Karadeniz ise, fuarcılığın uzun soluklu olduğunu hatırlatarak, "EMİT Fuarı bile ilk başlarda ilgi çekmedi. Uzun bir aradan sonra istenilen seviyeye geldi. Fuarcılık uzun soluklu bir iş. Israrla tekrarlanması gerekli. Süreklilik düzenlediğimiz fuarı belirli bir aşamaya getirir. Kesinlikle pes etmeden devam edilmeli. Atılan adımın doğru olduğu düşüncesindeyim" diye konuştu.
Gerçekleşen konuşmaların ardından katılımcılarla yapılan istişare sonucunda toplantı sona erdi.
(Vİ-GY-Y)

04.05.2017 19:14:19 TSI
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