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Bartın Üniversitesi'nde İslam hukukundaki yargılar tartışıldı



(Fotoğraflı)



Akif Yaman

BARTIN (İHA) - Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi tarafından düzenlenen "Ahkâmın Değişmesi" adlı konferansta İslam'daki yargıların günümüzdeki yansımaları aktarıldı.

Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi tarafından "Ahkâmın Değişmesi" adlı konferans gerçekleştirildi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Yıldırım, İslam hukukunda yargıların değişebilirliği noktasında değerlendirmelerde bulundu. Yıldırım, İslam'ın kendisini reforme etmesine dair taleplerin olduğundan bahsederek, "Kulli kaidelerin, hukuk mantığının gelişmesine katkıları inkâr edilemez. Sayısız olayların hükümlerini öğrenmek yerine, bunları içine alan ve genel hüküm ifade eden külli kaideleri bilmek, İslam hukukun anlaşılmasında ve olaylar hakkında hızlı hüküm verilmesinde büyük kolaylıklar sağlar. Her biri vecize niteliğinde olan bu kaidelerin iyi kavranması, ilahiyatçılar ve İslam hukukuyla ilgilenenler için büyük önem arz etmektedir" dedi.

Etkinliğe İslami İlimler Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Azize Toper Kaygın, İl Müftüsü Mahmut Gündüz, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.

(AY-GY-Y)



04.05.2017 19:14:48 TSI

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