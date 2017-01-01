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Milletvekili Çelik ve Başkan Arslan'dan Ankara çıkartması



(Fotoğraflı)



Akif Doğan

KASTAMONU (İHA) - Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, ilçe genelinde devam eden proje ve yatırımların takibini gerçekleştirmek üzere AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik ile birlikte Ankara'da bakanlıklara ve genel müdürlüklere ziyaret gerçekleştirdi.

İlk olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mahmut Kocameşe'yi Milletvekili Çelik ile birlikte ziyaret eden Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, 12 yıldır devam eden Pompeiopolis Antik Kenti kazılarına destek noktasında görüşerek kazılara destek sözü aldı. Arslan, ayrıca Belediye olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı'na vermiş oldukları sokak sağlıklaştırması ve çevre düzenlemesi projesi ile kazı alanındaki sunum merkezinin düzenlemesiyle ilgili dosyalarla ilgili Kocameşe'ye bilgi verdikten sonra bu proje başvurularının takibi ve kısa sürede sonuçlanması noktasında da destek sözü aldı.

Ardından Milletvekili Çelik ile DSİ Genel Müdürü Murat Acu'yu makamında ziyaret eden Arslan, ilçede yürütülen DSİ çalışmaları hakkında destek istedi ve yapılan hizmetlerden dolayı Acu'ya teşekkür etti. Taşköprü OSB yolundaki Balçık Deresi'nin yatırım programında alınarak ödeneğinin tahsisi ile ilgili de Acu ile görüşen Arslan ve Çelik, yapımı bu yıl tamamlanacak olan Hasanlı Barajı Sulama ve İshale Hattı'nın yatırıma alınıp en kısa sürede ihalesinin yapılacağının sözünü alarak DSİ'den ayrıldılar.

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nde de görüşmelerde bulunan Arslan ve Çelik, Taşköprü Organize Sanayi Bölgesi'ne tahsis edilecek Hazine arazisi ve Kredi Yurtlar Kurumu'na tahsis edilecek yükseköğrenim yurdu ile ilgili görüşmelerin de oldukça olumlu geçtiğini kaydettiler. Arslan, ayrıca Sağlık Bakanlığı Müşaviri Mehmet Topsakal ve Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken ile de görüşerek ilçede yürütülen Yeni Devlet Hastanesi inşaatı ile ilgili istişarelerde bulundu.

Arslan, açılacak Taşköprü Devlet Hastanesi'nin bazı eksiliklerin giderilmesini talep ederek bu konudaki doğacak ihtiyaçların giderileceği sözünü aldı. Arslan, son olarak AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü'yü ziyaret ederek ilçe ile ilgili takip edilen konular noktasında istişarelerde bulunduktan sonra katkılarından dolayı kendisine teşekkür etti.

(Vİ-GY-Y)



04.05.2017 19:16:54 TSI

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