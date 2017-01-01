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Diyarbakırlı aileler Kayserili ailelere evlerini açtı



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Ejder Ediz Işık - Emrah Kızıl

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır ve Kayseri İl Müftülüklerinin çalışanları arasındaki bağları güçlendirmek amacıyla başlatılan "Gelin Tanış Olalım Projesi" kapsamında 35 Kayserili aile, Diyarbakır'daki aileler tarafından misafir edilecek.

Diyarbakır ve Kayseri İl Müftülüklerin başlattığı "Gelin Tanış Olalım Projesi" kapsamında müftülük çalışanı 35 Kayserili aile kente geldi. Aileler için Kayapınar İlçe Müftülüğü önünde karşılama töreni düzenlendi. Gelen aileleri tek tek karşılayan müftülük çalışanları, gül kolonyası ve lokum ikramında bulundu. Diyarbakır Müftüsü Burhan İşleyen, "Diyarbakırımız ve Diyarbakır dışındaki illerle görev yapan meslektaşlarımız arasında bir bağ oluşturmak, var olan bağı güçlendirme, sevgiyi, muhabbeti arttırma, dayanışmayı güçlendirme amacıyla 'Gelin Tanış Olalım' başlığıyla bu proje kapsamında Kayseri Müftülüğümüzün başkanlığında, tamamen gönüllülük esasına göre otuz civarında arkadaşımızı bugün Diyarbakır'da misafir edeceğiz. Müftü beyi ben misafir edeceğim. Diğer arkadaşlarımızı imam arkadaşlarımızı evlerinde misafir edecek. Projenin asıl önemli noktası evlerde misafir edilmesi ve bunun için herhangi bir vakıf, dernek, devlet katkısı beklememek. Gelen arkadaşlarımız da kendi imkanlarıyla geliyorlar" dedi.



"Tamamen gönüllü olarak yola çıktılar"

Kayseri Müftüsü Şahin Güven ise, "Herhangi bir tereddüt eden bir arkadaşımız olmadı. Bu arkadaşlarımız tamamen kendileri gönüllü olarak yola çıktılar. Bütün masraflarını çekerek geliyorlar buraya. Bundan sonraki ikinci aşama olarak da bizler burada bizleri misafir eden din gönüllüsü kardeşlerimizi başta il müftümüz olmak üzere Ramazan'dan sonra Kayserimizde misafir edeceğiz" diye konuştu.

(EEI-MP-Y)



04.05.2017 19:17:54 TSI

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