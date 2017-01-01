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Ana kuzuları asker ocağına kına yakılarak gönderiliyor



(Fotoğraflı)



Yasin Erdem

KARABÜK (İHA) - Karabük'te vatani görevini yapacak olan askerler kına yakılarak uğurlandı.

1997 yılında doğanların askere alındığı dönemde tüm yurtta olduğu gibi Karabük'te de renkli asker uğurlama törenleri yapılıyor. Birçok evin önünde müzikli eğlenceler tertipleniyor. Gönüllerince eğlenen ana kuzuları daha sonra dualar eşliğinde ellerine yakılan kınalarla asker ocağına uğurlanıyor.

(YE-ÖZ-Y)



04.05.2017 19:43:55 TSI

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