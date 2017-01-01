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Elazığ'da asayiş uygulaması



(Fotoğraflı)



Kamil Can Kılıç

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da yaklaşık 100 polisin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, yaklaşık 100 polisin katılımıyla kentin huzur ve asayişini sağlamak amacıyla asayiş uygulaması yapıldı. Polisler tarafından il merkezinde 5 ayrı noktada umuma açık çok sayıda istirahat ve eğlence yeri denetlendi.

Uygulamada 696 şahıs sorgulanırken, 2 kişiye de çeşitli suçlardan idari işlem yapıldı.

(CK-HİV-Y)



04.05.2017 19:48:42 TSI

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