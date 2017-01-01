ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ELAZIĞ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Elazığ'da asayiş uygulaması

04 Mayıs 2017 Perşembe, 19:39
Elazığ'da asayiş uygulaması
Elazığ'da asayiş uygulaması

(Fotoğraflı)

Kamil Can Kılıç
ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da yaklaşık 100 polisin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı.
Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, yaklaşık 100 polisin katılımıyla kentin huzur ve asayişini sağlamak amacıyla asayiş uygulaması yapıldı. Polisler tarafından il merkezinde 5 ayrı noktada umuma açık çok sayıda istirahat ve eğlence yeri denetlendi.
Uygulamada 696 şahıs sorgulanırken, 2 kişiye de çeşitli suçlardan idari işlem yapıldı.
(CK-HİV-Y)

04.05.2017 19:48:42 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
FÜ sporcularından 3 dalda 7 altın madalya
YEREL

FÜ SPORCULARINDAN 3 DALDA 7 ALTIN MADALYA
YEREL

Elazığ'da sağanak yağış etkili oldu
YEREL

ELAZIĞ'DA SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLDU
Elazığ'da CERES projesi çalıştayı
YEREL

ELAZIĞ'DA CERES PROJESİ ÇALIŞTAYI
Meteorolojiden dolu ve kuvvetli rüzgar uyarısı
YEREL

METEOROLOJİDEN DOLU VE KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Elazığ'da, köy çocukları sinema ile tanıştı
YEREL

ELAZIĞ'DA, KÖY ÇOCUKLARI SİNEMA İLE TANIŞTI
Elazığ'da '4006 Bilim Fuarı' açıldı
YEREL

ELAZIĞ'DA '4006 BİLİM FUARI' AÇILDI
Meteoroloji 3 il için kuvvetli yağış uyarısını yeniledi
YEREL

METEOROLOJİ 3 İL İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISINI YENİLEDİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin yatak odası pozları
ŞİPŞAK

YATAK POZU SOSYAL MEDYAYI SALLADI

 1
  • 2 Birce makyajsız fotoğrafını paylaştı
  • 3 Ünlü oyuncu eridi bitti! İşte son hali...
  • 4 Savunmada 'MENTAP' hamlesi!