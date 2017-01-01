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Süleymanpaşa Çocuk Kulübü mektup yarışması düzenliyor



TEKİRDAĞ (İHA) - Süleymanpaşa Çocuk Kulübü ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik mektup yazma yarışması düzenliyor. "Zübeyde Annemize Mektup Yazıyoruz" temalı yarışma için başvurular 10 Mayıs Çarşamba gününe kadar devam edecek.

Süleymanpaşa Belediyesi Çocuk Kulübü'nden yapılan duyuruya göre, yarışma kapsamında ilk ve ortaokul öğrencileri, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'a bir liderin yetişmesi konusunda annenin gayretini ve emeğini anlatan bir mektup yazacak. Yarışmaya katılan mektuplar arasından dereceye girenleri ise sürpriz ödüller bekliyor. Başvurular Ertuğrul Mahallesi Sefa Sokakta bulunan Süleymanpaşa Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ek hizmet binasına yapılacak.

Konuyla ilgili Süleymanpaşa Belediyesi Çocuk Kulübü'nden yapılan duyuruda, "Süleymanpaşa Belediyesi Çocuk Kulübü tarafından, ilköğretim ve ortaöğretim üyelerimiz için 'Zübeyde Annemize Mektup Yazıyoruz' yarışması düzenlenecektir. Başvurularınızı 10 Mayıs 2017 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Süleymanpaşa Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Ek Hizmet Binasına yapabilirsiniz" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, "Süleymanpaşa ilçe sınırları içerisindeki tüm ilkokul ve ortaokul öğrencileri katılabilir. Mektuplar okunaklı ve el yazısı ile yazılacaktır. A4 kağıdın önyüzünü geçmeyecek uzunlukta olacaktır. Mektubun arka yüzünde, adı soyadı, hangi kategoride katıldığı, (ilkokul, ortaokul) okuduğu okul adı, sınıf ve numarası ve iletişim bilgileri (adres, telefon, e-mail) yer alacaktır. Mektup daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış ve yayımlanmamış olmalıdır. Mektup üstünde rumuz yazılı olmalıdır. İçinde kimlik bilgilerinin yer aldığı zarfla birlikte elden teslim edilebilir ya da posta ile gönderilebilir. Postadaki gecikmeden yarışmacı sorumludur. Katılımcı birden fazla mektupla katılabilir. Yarışmaya katılan eserler iade edilmez. Katılımcılar şartnameyi kabul etmiş ve onaylamış sayılır" denildi.

(YG-MEF-Y)



04.05.2017 19:57:51 TSI

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