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Vali Tuna kardeş okul öğrencilerini ağırladı

04 Mayıs 2017 Perşembe, 19:55
Vali Tuna kardeş okul öğrencilerini ağırladı
Vali Tuna kardeş okul öğrencilerini ağırladı

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, Birlikte Kardeşliğe projesi kapsamında Şanlıurfa'ya gelen Osmaniye Saimbey Ortaokulu öğrencileri ile bir araya geldi.
Şanlıurfa Ziyaeddin Akbulut Orta Okulu ile kardeş okul olan Osmaniye Saimbey Ortaokulu öğrencileriyle Haleplibahçe Sakıb'ın Köşkünde bir araya gelen Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, öğrencilerle sohbet ederek, tavsiyelerde bulundu. Şanlıurfa'nın önemli bir tarih kenti olduğunu anımsatan Vali Tuna, "Tarihi yerleri gezerek geçmişimiz hakkında bilgi sahibi oluruz ve geleceğimize öylece yön veririz. Tarihte yaşanılan bir olay, eğer ders alınmazsa bugün de yaşanılabilir. Yüz yıl önce, Osmanlı'nın son yıllarında bu ülke sıkıntı içindeydi, birlik beraberlik yoktu. Birlik beraberlik olmadığı için koca imparatorluk dağılmıştı. Bugün yine aynı oyunlar oynanıyor, burası da size fazla deniyor ve ülkemiz bölünmeye çalışılıyor. Biliyorsunuz 15 Temmuzda ülkeyi bölme parçalama girişimi oldu. Çok şükür milletin feraseti ile böyle bir girişim engellendi. Bir zamanlar cephede savaşla olan bu durum şimdi şehir içinde uçaklarla, tanklarla yine yapılmaya çalışılıyor. Dostumuzu, düşmanımızı iyi tanırsak bu durumlar olmaz. Demek ki iyi tanımıyoruz, tanımada sıkıntılarımız var. O yüzden iyi araştıracağız, okuyacağız, büyüklerimize danışacağız. Dünyaya bakış açımızı yorumlarken, hayatımızda önemli kararlar verip, tercihlerimizi yaparken bilgisine, görgüsüne, fikrine güvendiğimiz insanlara danışacağız. Bu öğretmenimiz olabilir, anne babamız olabilir veya kıymet verdiğimiz herhangi bir büyüğümüz olabilir. Onlarla konuşacak, danışacak kavga etmeden, birbirimizin hakkına saygı duyacağız. Çünkü gün, birlik ve beraberlik günüdür. Birlik beraberliği olmayan ülkelerin hali perişan. Hepsi ufak ufak devletçikler halinde kalmış, sadece adı devlet olmuş. Tamamen başkalarının esareti altında ve tamamen acınacak durumdalar. Bu nedenle ülkemizi sevmeli, birbirimize kenetlenmeli ve oyunlara karşı çok dikkatli olmalıyız" dedi.
(AK-SD-Y)

04.05.2017 20:03:44 TSI
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