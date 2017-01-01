Köy okulları yararına kermes düzenlendi
(Fotoğraflı)
Cihan Kizir
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Üniversitesi Çocuk Gelişimi Topluluğu öğrencileri tarafından köy okullarında eğitim gören öğrenciler yararına kermes düzenlendi.
Adıyaman Üniversitesi Gençlik Meydanında Çocuk Gelişimi Topluluğu öğrencileri tarafından hazırlanan kermeste öğrenciler evde ve yurtta hazırladıkları yiyecek ve içecekleri satışa sundu. Öğrenciler hazırladıkları pasta, börek ve çöreklerin satışından elde edilecek gelirlerle Çıralık, Pınaryayla ve Kömür Beldelerinde bulunan okullardaki öğrencilere kırtasiye malzemeleri ve giyim yardımı yapacak.
Üniversite öğrencileri ise amaçlarının kardeşlik ve yardımlaşmayı öne çıkarmak olduğunu söyledi.
(CK-SD-Y)
04.05.2017 20:04:40 TSI
NNNN