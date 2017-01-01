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Başarılı ve ihtiyaç sahibi 140 öğrenciye bisiklet dağıtıldı



(Fotoğraflı)



Hüseyin Türkoğlu

ADIYAMAN (İHA) - Sağlık Bakanlığı tarafından Adıyaman'ın Kahta ilçesinde başarılı olan ve ihtiyaç sahibi 140 öğrenciye bisiklet dağıtımı yapıldı.

Kahta Borsa İstanbul Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen bisiklet dağıtım töreninde ihtiyaç sahibi ve başarılı olan öğrencilere bisikletlerin dağıtımı sonrası protokol üyeleri ve öğrenciler okul bahçesinde bisiklet ile tur attı. Düzenlenen bisikletlerin dağıtımı hakkında açıklamada bulunana Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, fiziksel hareketle obezite, hipertansiyon ve diyabet hastalığının sıklığını azaltmak istediklerini söyledi. İlçe Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak ise konuşmasında, "Geleceğimiz olan gençlerimizin sağlıklı bir şekilde mutlu yarınlara doğru yürümesi için belediye olarak elimizi her taşın altına koymaya hazırız. Proje kapsamında ilçemizde bisiklet yolları yaparak Sağlık bakanlığından bisiklet talep ettik. Sağ olsunlar talebimize olumlu cevap vererek ilk etapta 140 adet bisiklet gönderdiler. Şu anda burada bu bisikletlerimizi gençlerimize dağıtacağız. Ancak şunu da ifade etmek istiyorum bu bir başlangıçtır. Bunun devamını getirmeye kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Bisiklet dağıtım törenine, Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, ilçe Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak, ilçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tünçmen, okul müdürleri ile çok sayıda öğrenci katıldı.

(HT-SD-Y)



04.05.2017 20:05:24 TSI

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