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'Çocuk ve Ergenlik Döneminde Psikiyatrik Rahatsızlıklara Genel Bir Bakış' eğitimi



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TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Rehperlik ve Araştırma Merkezi (RAM) tarafından düzenlenen 'Çocuk ve Ergenlik Döneminde Görülen Psikiyatrik Rahatsızlıklara Genel Bir Bakış' eğitimi tamamlandı.

Eğitim Süleymanpaşa ilçesi Ebru Nayim Fen Lisesi toplantı salonunda gerçekleştirildi. Tüm gün süren eğitimde Uzm. Dr. Yasemin Yulaf, takıntılar, obsesif-kompülsif bozukluklar, yeme bozuklukları, otizm, özgül öğrenme güçlüğü, internet bağımlılığı, tikler, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, travmalar ve çocukluk döneminde görülen bipolar bozukluklar hakkında katılımcılara bilgi verdi.

DSM-5 kriterlerinin, ayırıcı tanıların, tedavi yöntemlerinin ve psikofarmakolojik sürecin anlatıldığı toplantıya Tekirdağ'da görev yapan psikolojik danışmanlar katıldı.

Eğitim sonunda kurum müdürü Dinçer Dönmez tarafından, Uzm. Dr. Yasemin Yulaf'a eğitime katkılarından dolayı teşekkür belgesi takdim edildi.

(YG-MEF-Y)



04.05.2017 20:18:19 TSI

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