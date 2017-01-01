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Uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

04 Mayıs 2017 Perşembe, 21:10
Uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

KAYSERİ (İHA) - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda gözaltına alınan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Battalaltı diye tabir edilen yerde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik olarak yapılan çalışmalarda Ö.B. (41), H.K. (30), F.Ç. (19), A.Y. (25), S.Y. (18), Y.G. (21), S.S.Ç.E.A.(17) yakalanmış, yakalanan şahısların üzerinde evinde ve araçlarında yapılan aramalarda 7 parça halinde satışa hazır toplam daralı ağırlığı 4.00 gram gelen Uyuşturucu maddelerden metamfetamin, 21 parça halinde toplamda 21.00 gram gelen Uyuşturucu maddelerden Bonzai, 3 adet kuru sıkı tabanca ve bu tabancalara ait şarjörlerle 80 adet fişek 1 adet kırma 1 adet otomatik av tüfeği ile bu tüfeklere ait 50 adet fişek ve 1 adet heykel ile 1 adet üzerinde çeşitli simgelerin bulunduğu tarihi eser ele geçirilmişti.
Yakalanan şahıslardan A.Y., S.Y., Y.G., ve S.S.Ç.E.A'ya uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapılarak serbest bırakılmış, Ö.B., H.K. ve F.Ç. ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapılarak savcılığa gönderilmişti.
Savcılığın ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
(AG-Y)

04.05.2017 21:19:08 TSI
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