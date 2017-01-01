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Niğde'de uyuşturucu operasyonu; 2 tutuklama



Yasin Esen

NİĞDE (İHA) - Niğde'de sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 17 kişiden 2 tanesi tutuklandı.

Niğde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik planlı projeli çalışma başlattı. Çalışma neticesinde düzenlediği eş zamanlı operasyonda 2'si satıcı, 16'sı kullanıcı olmak üzere toplam 18 şahıstan, 2 satıcı ve 15 kullanıcıyı yakaladı. Yapılan çalışmalar süresince 10,9 gram metamfetamin, 6,3 gram esrar, 63 adet Uyuşturucu hap, 0,95 gram eroin maddesi ile 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi. Satıcı konumundaki A. A. ve E. E. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer kullanıcılar ise ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

(YE-AÖ-Y)



05.05.2017 08:07:13 TSI

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