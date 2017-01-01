ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / NİĞDE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Niğde'de uyuşturucu operasyonu; 2 tutuklama

05 Mayıs 2017 Cuma, 07:58
Niğde'de uyuşturucu operasyonu; 2 tutuklama

Yasin Esen
NİĞDE (İHA) - Niğde'de sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 17 kişiden 2 tanesi tutuklandı.
Niğde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik planlı projeli çalışma başlattı. Çalışma neticesinde düzenlediği eş zamanlı operasyonda 2'si satıcı, 16'sı kullanıcı olmak üzere toplam 18 şahıstan, 2 satıcı ve 15 kullanıcıyı yakaladı. Yapılan çalışmalar süresince 10,9 gram metamfetamin, 6,3 gram esrar, 63 adet Uyuşturucu hap, 0,95 gram eroin maddesi ile 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi. Satıcı konumundaki A. A. ve E. E. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer kullanıcılar ise ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.
(YE-AÖ-Y)

05.05.2017 08:07:13 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Niğde'deki belediye başkanına silahlı saldırı
YEREL

NİĞDE'DEKİ BELEDİYE BAŞKANINA SİLAHLI SALDIRI
Niğde'de 5 polis hakim karşısına çıktı
YEREL

NİĞDE'DE 5 POLİS HAKİM KARŞISINA ÇIKTI
EN ÇOK OKUNANLAR
ABD-Rusya gerilimi Alaska semalarına sıçradı!
DÜNYA

ABD-RUSYA GERİLİMİ ALASKA SEMALARINA SIÇRADI!

 1
  • 2 Stres çarkının talihsiz mucidi bakın nasıl bir hayat yaşıyor!
  • 3 401 No'lu odada cinayet randevusu!
  • 4 Genelkurmay ve MİT'e yeni çağrı!