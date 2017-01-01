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Türk-İslam Dünyasının kahraman isimlerinin adları Kırşehir'de yaşatılacak

- Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci: "Türk-İslam Dünyasının kahramanlarının adları hep yaşayacak"



(Fotoğraflı)



Enderhan Öz

KIRŞEHİR (İHA) - Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, İbat Hüseyinli sokağının açılışında yaptığı konuşmada, Türk-İslam Dünyasının kahramanlarının isimlerinin Kırşehir sokaklarında yaşatılacağını söyledi.

Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, "Kırşehir için önemli ve tarihi bir etkinlik. Kırşehir Anadolu coğrafyasının vatan edinilmesinde önemli görevler üstlenmiş tarihi bir şehirdir.

Yesevi ocağından aldığımız kutlu ateşi Avrupa ortalarına kadar taşıyan fetih ruhunun en önemli ikmal noktalarından bir tanesi Kırşehir olmuştur. Önemli bir kültür ve medeniyet şehrinin adı Kırşehir'dir. Çanakkale'de Yemen'de Sarıkamış'da bu topraklar için toprağa düşen Irak'ta Suriye'de Gabar'da vatan hainlerine göz açtırmayan 15 Temmuz'da bedenlerini tankların altına atarak vatan hainlerine siper olanlar alperenlik ruhunun bir tezahürüdür. "dedi.

Kahramanların adlarını kurumlara ve sokaklara vererek gelecek nesillere de hizmet edildiğini anlatan Belediye Başkanı konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kahramanlarımızın adlarını kurumlara ve sokaklara vererek gelecek nesillere de hizmet ediyoruz. Türk-İslam coğrafyasının kahramanlarını din ve vatan uğruna adlarını yaşatma gayreti içerisindeyiz. Kırşehir sokakların da Türk ve İslam dünyasının kahramanlarının isimleri daima yaşayacaktır.

Yüzyıldır Ermenilere, FETÖ'ye kucak açan batı ülkelerine karşı kahramanlarımızın isimlerini vermemiz bizleri onurlandırır.

Azerbaycan ve Türkiye siyasi, ekonomik ve kültürel açıdan iç içe geçmiş iki ülkedir. Gönül coğrafyamızın değerlerine sahip çıkıyor ve gelecekte de bu tür çalışmalara devam edeceğimizin de sinyalini veriyorum.

Gençlerimizin ve gelecek nesillerimizin bu coğrafyada nasıl bir mücadele verildiğini anlaşması açısından sokak ismi de önemli bir hal almaktadır."

(EÖ-AÖ-Y)



05.05.2017 08:07:34 TSI

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