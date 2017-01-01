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Marmaris jandarmasından sezon başlangıcı uyuşturucu tacirlerine gözdağı

05 Mayıs 2017 Cuma, 08:14
Marmaris jandarmasından sezon başlangıcı uyuşturucu tacirlerine gözdağı
Marmaris jandarmasından sezon başlangıcı uyuşturucu tacirlerine gözdağı

(Fotoğraflı)

Vural Efecik
MUĞLA (İHA) - Muğla-Marmaris'te İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bir ikamette saksı içinde yetiştirilmiş 8 kök hint keneviri ile bir miktar kubar esrar maddesi ele geçirdi.
Jandarma kontrol noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada ise 35 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.
Marmaris İlçe jandarma Komutanlığı turizm sezonu öncesi sorumlu olduğu bölgelerde uyuşturucu tacirlerine karşı denetimlerini sıklaştırdı.
Bu kapsamda Hisarönü Jandarma Karakolu ekipleri ,Çubucak mevkiinde bir eve baskın düzenledi. İkametin bahçesinde yapılan aramada saksı içinde yetiştirilmiş 8 kök hint keneviri ele geçirildi. Evde yapılan aramada ise bir miktar kubar esrar maddesi bulundu. Olayla ilgili T.Ö ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Öte yandan Çetibeli Jandarma Noktası'nda durdurulan bir yolcu otobüsünde seyahat eden İ.T isimli kişiden şüphelenen ekipler, şahsın üzerinde 35 gr kubar esrar maddesi ele geçirdi. Uyuşturucu ticaretinden mahkemeye çıkartılan İ.T, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Jandarma yetkililerinden yapılan açıklamada, halkın huzuru ve uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında denetimlerin etkin bir şekilde süreceği belirtildi.
(VE-MB-Y)

05.05.2017 08:24:18 TSI
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