YEREL HABERLER / AYDIN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. ADÜ'nün uluslararası öğrencileri, kültürlerini tanıttı

ADÜ'nün uluslararası öğrencileri, kültürlerini tanıttı



(Fotoğraflı)



Onur Durmuş

AYDIN (İHA) - Adnan Menderes Üniversitesi Uluslararası Öğrenciler Topluluğu, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Bab-ı Alem Uluslararası Öğrenci Derneği tarafından düzenlenen Dünya Gençleri Kültür Festivali Tralleis Meydanı'nda gerçekleşti.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan çeşitli ülkelerden gelerek üniversitede öğrenim gören uluslararası öğrencilerin, kendi kültürlerini tanıtarak önemli bir kaynaşmayı sağladığını ifade etti.

Prof. Dr. Bircan "İkincisini düzenlediğimiz festivalde, kardeş ülkelerden gelen öğrencilerimizle bir arada olmaktan mutluluk duyuyoruz. Öğrencilerimize, yapmak istedikleri her şeyde yanlarında olacağımızı göstermek istiyoruz. Bu festivalde onları ve kültürlerini tanıma fırsatı bulacağız." dedi. Stantları tek tek gezerek öğrencilerden ülkeleri ve kültürleriyle ilgili bilgi alan Rektör Bircan, ülkelerin yöresel yemeklerini tattı.

Kocagür İlköğretim Okulu'nun hazırladığı Hint ve Roman dansları ile özel bir kolejin Mehteran Takımı'nın gösterisi festivale renk katarken, festival hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

26 farklı ülkeden yaklaşık 500 öğrencinin yerel kıyafetleri ve danslarıyla renk kattığı festivale, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recai Tunca, Genel Sekreter V. Yrd. Doç. Dr. Mustafa Aslan, üniversite personeli ve öğrenciler katıldı.

(OD-MB-Y)



05.05.2017 08:24:39 TSI

NNNN

