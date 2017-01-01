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ADÜ'nün uluslararası öğrencileri, kültürlerini tanıttı

05 Mayıs 2017 Cuma, 08:15
ADÜ'nün uluslararası öğrencileri, kültürlerini tanıttı
ADÜ'nün uluslararası öğrencileri, kültürlerini tanıttı

(Fotoğraflı)

Onur Durmuş
AYDIN (İHA) - Adnan Menderes Üniversitesi Uluslararası Öğrenciler Topluluğu, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Bab-ı Alem Uluslararası Öğrenci Derneği tarafından düzenlenen Dünya Gençleri Kültür Festivali Tralleis Meydanı'nda gerçekleşti.
ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan çeşitli ülkelerden gelerek üniversitede öğrenim gören uluslararası öğrencilerin, kendi kültürlerini tanıtarak önemli bir kaynaşmayı sağladığını ifade etti.
Prof. Dr. Bircan "İkincisini düzenlediğimiz festivalde, kardeş ülkelerden gelen öğrencilerimizle bir arada olmaktan mutluluk duyuyoruz. Öğrencilerimize, yapmak istedikleri her şeyde yanlarında olacağımızı göstermek istiyoruz. Bu festivalde onları ve kültürlerini tanıma fırsatı bulacağız." dedi. Stantları tek tek gezerek öğrencilerden ülkeleri ve kültürleriyle ilgili bilgi alan Rektör Bircan, ülkelerin yöresel yemeklerini tattı.
Kocagür İlköğretim Okulu'nun hazırladığı Hint ve Roman dansları ile özel bir kolejin Mehteran Takımı'nın gösterisi festivale renk katarken, festival hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.
26 farklı ülkeden yaklaşık 500 öğrencinin yerel kıyafetleri ve danslarıyla renk kattığı festivale, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recai Tunca, Genel Sekreter V. Yrd. Doç. Dr. Mustafa Aslan, üniversite personeli ve öğrenciler katıldı.
(OD-MB-Y)

05.05.2017 08:24:39 TSI
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