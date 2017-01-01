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ADÜ Söke İşletme Fakültesi ilk mezunlarını verdi

05 Mayıs 2017 Cuma, 08:16
ADÜ Söke İşletme Fakültesi ilk mezunlarını verdi
ADÜ Söke İşletme Fakültesi ilk mezunlarını verdi

(Fotoğraflı)

Levent Tuncer
AYDIN (İHA) - Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Söke İşletme Fakültesi ilk mezunlarını verdi.
2012 yılında Söke'de eğitime başlayan Söke İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik ile Yönetim Bilişim Sistemleri ilk mezunlarını verdi. İki bölümün 96 öğrencisi Söke İşletme Fakültesi'nin ilk mezunları oldu.
Mezuniyet töreni Söke İşletme Fakültesi bahçesinde yapıldı. Törene Söke İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Çengel, Söke Ticaret Odası Başkanı Haluk Kutlay, Söke Ticaret Borsası Başkanı Salih Deniz Günal, Söke Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Refik Karataş başta olmak üzere davetliler, veliler ve öğrenciler katıldı.
Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasından sonra fakülte halk oyunları ekibinin gösterisinin ardından Söke İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Neval Genç açılış konuşmasını yaptı. 25. Yılını kutlayan ADÜ'nün İşletme Fakültesi'nin 5 yıldır Söke'de faaliyette olduğunu belirten Dekan Fatma Neval Genç; "ADÜ Aydın ili ve ilçeleri için bir marka değeri olmaya, hem sosyal hemde ekonomik hemde kültürel anlamda katma değer yaratmaya devam eden bir kuruluştur. Söke İşletme Fakültesi 2011 yılında kuruldu. 2012-2013 yılında aldığı ilk öğrencilerini bugün mezun ediyor. Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik ile Yönetim Bilişim Sistemleri ile faaliyetine başladı. Bu bölümlere baka bölümlerde eklendi. Fakültemizde Toplam 5 bölümde Bin 116 öğrencimiz var. Bugün Söke Fakültemizin açılan ilk bölümünün mezunlarını vermekten onur duyuyoruz" dedi. Prof. Dr. Neval Genç fakültenin ilk mezuniyet töreninin kendisi için de memleketi Söke'de dekan olarak görev yapması nedeniyle de ayrı bir özel durumunun olduğunu söyledi.
Daha sonra Söke İşletme Fakültesi gençlik festivali ve mezuniyet törenine katkı saylayan kurum ve kuruluşlara teşekkür belgeleri verilirken; Söke'de yüksek öğretime her anlamda katkı sağlayan Söke Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu veSöke Belediye Başkanı Süleyman Toyran'a teşekkür plaketleri Dekan Prof. Dr. Fatma Neval Genç tarafından takdim edildi.
Mezuniyet töreninde daha sonra Söke İşletme Fakültesi'ni derecele bitiren üçüncü Yönetim Bilişim Sistemleri öğrencisi Ali Ayvanoğlu, ikinci Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik öğrencisi Damla Ayvaz ve birinci Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik öğrencisi Hatice Akpınar'a ödülleri verildi. Söke İşletme Fakültesi'nin birincisi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik öğrencisi Hatice Akpınar yaptığı konuşmada okulunun ilk mezuniyet töreninde fakülte birincisi olarak konuşmasını yapmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi. Akpınar başarısında emeği olan herkese teşekkür etti.
Törende daha sonra Söke İşletme Fakültesi'nin Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik ile Yönetim Bilişim Sistemleri bölümlerinden mezun olan öğrencilere mezuniyet belgeleri verildi. Öğrenciler daha sonra kep fırlattı. Büyük mutluluğun yaşandığı törenin ardından genç gruplar Manifesto ve İrem konser verdi. Öğrenciler mezuniyetlerini konserle kutladı.
(LT-MB-Y)

05.05.2017 08:24:56 TSI
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