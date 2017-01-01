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Aydın'da "Beyaz Kod" sorumlularına eğitim verildi



(Fotoğraflı)



Onur Durmuş

AYDIN (İHA) - Aydın'da Toplum Sağlığı Merkezi, "Beyaz Kod" (Saldırı ve Taciz Durumunda Güvenliğin Sağlanması) sorumlularına eğitim verildi.

Aydın Halk Sağlığı Müdürlüğü toplantı salonunda Çalışan Hakları ve Güvenliği Biriminden Dr.Ebru Kurt ve Serpil Yamak, İl Sağlık Müdürlüğünden Av. Eda Özdemir Koçak tarafından beyaz kod sorumlularına eğitim gerçekleştirildi.

Verilen eğitimde, beyaz kod mevzuatı ve çalışanlara bu mevzuatla sağlanan imkanların neler olduğu, iletişim becerileri, problem çözme teknikleri, stres yönetimi ve öfke kontrolü, öfkeli hastalarla ve hasta yakınlarıyla iletişim, beyaz kod sisteminin nasıl kullanılacağı konularında bilgilendirilme yapıldı.

(OD-MB-Y)



05.05.2017 08:25:38 TSI

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