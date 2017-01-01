YEREL HABERLER / AYDIN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Ülken'den kız analarına ve genç kızlara uyarı

Başkan Ülken'den kız analarına ve genç kızlara uyarı

- "Bakış açılarınızı değiştirin"



(Fotoğraflı)



İbrahim Kılınç

AYDIN (İHA) - Aydın'da düzenlenen ve protokol üyelerinin çoğunluğunun katıldığı istihdam seferberliği toplantısında konuşan Aydın Ticaret Odası (AYTO) Başkanı Hakan Ülken, evlilik çağındaki genç erkeklerin en büyük sıkıntılarından birinin kız analarının ve genç kızların yanlış bakış açısı oluğunu belirtti. Ülken, "Maalesef kız istemeye giden 3 bin lira maaşı olan tornacı kardeşimiz, asgari ücretle masa başında çalışan diğer genç kardeşlerimizin gördüğü değeri görmüyor. Bu yanlış bakış açısını değiştirmek için uğraş veriyoruz" dedi.

Türkiye'de işsizliğin önlenmesi amacıyla başlatılan Sürdürülebilir Kalkınma için İstihdama Yönelik Mesleki Eğitim Projesi'nin meyvelerini vermeye başladığını ancak mesleki eğitimin bir eğitim politikası haline getirilmesi gerektiğini ifade eden AYTO Başkanı Hakan Ülken, gençlerin mesleki eğitimden soğumasının çeşitli nedenleri olduğunu bunda kızların ve kız analarının da önemli faktör olduğunu ileri sürdü. Başkan Ülken; "Bugün iş arayanlara ve işsizlere baktığımızda büyük çoğunluğu üniversite mezunu diplomalı gençler. Bugün Aydın'da meslek edinmiş, çalışmak isteyen hiçbir gencin işsizlik sorunu yaşadığını görmedim. Nasıl bir anlayıştır ki; bugün 2500-3000 TL aylıkla sanayide tornacılık yapan bir genç, kız istemeye gittiğinde asgari ücretle herhangi bir büroda masa başında çalışan genç kadar değer görmüyor. Öncelikle toplumdaki bu yanlış bakış açısını değiştirmemiz gerekiyor" diyerek evlenecek olan genç kızların ve kız analarının damat adayının iş kıyafetlerine değil gençlerin kişilik ve karakterlerine önem vermelerini istedi.

Aydın'da daha yoğun yaşanan bu algının değişmesi için özellikle toplumun ileri gelenlerine büyük görevler düştüğünü kaydeden Ülken, "Türkiye'de yaşanan istihdam ve işsizlik sorununun en büyük nedenlerinden biri toplumdaki yanlış olgu. Öncelikle alın teri ve akıl teri ile helal kazanılmış paranın değerini topluma anlatmalıyız. Ütülü elbise ve kravatın tek başına mutluluk getirmediğini bilmemiz gerek" dedi.

(İK)



05.05.2017 08:25:59 TSI

NNNN

