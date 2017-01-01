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FİNTÜRK 2017 açıklandı

- Erzurum'da banka şubesi sayısı 70 olurken, kişi başına düşen kredi tutarı 11.3 bin TL oldu

- 38.9 milyon TL tutarında taşıt kredisinin kullanıldığı Erzurum'da toplam konut kredisi tutarı ise 775.2 milyon TL'ye yükseldi



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ERZURUM (İHA) - İllere Göre Seçilmiş Bankacılık Sektörü Verileri (FİNTÜRK-Finansal Türkiye Haritası) 2017 yayımlandı.

Verilere göre Erzurum'da banka şubesi sayısı 70 olurken, kişi başına düşen kredi tutarı 11.3 bin TL olarak bildirildi. 38.9 milyon TL tutarında taşıt kredisinin kullanıldığı Erzurum'da toplam konut kredisi tutarı ise 775.2 milyon TL'ye yükseldi.

ERZURUM BANKACILIK

Erzurum'da 2017 yılının 1. döneminde ilde 70 banka şubesinin hizmet verdiği bildirildi. Şube başına düşen nüfus ise 10 bin 886 kişi olarak kaydedildi.. Kişi başına düşen nakdi kredi tutarının 11 bin 344 TL, kişi başına takipteki alacağın 326.1 TL, kişi başına düşen tasarruf mevduatının 2.4 bin TL olduğu Erzurum'da kişi başına düşen toplam mevduat 4.1 bin TL olarak paylaşıldı.

KULLANILAN KREDİ

FİNTÜRK-1 sonuçları itibarıyla Erzurum'da bu yılın birinci döneminde kullanılan toplam nakdi kredi tutarı 8 milyar 892 milyon TL oldu. Nakdi kredi tutarının 8.6 milyar TL olarak bildirildiği verilerde, takipteki alacak miktarının 248 milyon 526 bin TL olduğu belirtildi. Erzurum'da dönem itibariyle kullanılan gayri nakdi kredi tutarı ise 1. milyar TL oldu.

TASARRUF MEVDUATI

Tasarruf ait verilerin aktarıldığı 2017 FİNTÜRK-1 göre, ilde tasarruf mevduatı tutarı 1.8 milyar TL'ye yükseldi. TL cinsinden tasarruf tutarının 1.3 milyar TL olduğu ilde döviz cinsinden tasarruf mevduatı tutarı 542.5 milyon olarak kaydedildi. Diğer mevduat tutarının 1.2 milyar TL olduğu Erzurum'da toplam mevduat tutarı 3.1 milyon TL eşiğini aştı.

TAŞIT VE KONUT KREDİLERİ

Erzurum'da bu yılın 1. döneminde 38.9 milyon TL tutarında taşıt 775.2 milyon TL tutarında konut kredisi kullanımı gerçekleşti. Bankalarca takip edilen taşıt kredisi tutarı 1.0 milyon, takipteki konut kredisi miktarı ise 4.7 milyon TL olarak aktarıldı. Kredili mevduat hesabının 70.5 milyon TL olarak bildirildiği Erzurum'da kullanılan diğer tüketici kredileri 1.0 milyar TL, bireysel kredi kartıyla kullanılan kredi miktarı ise 426.8 milyon TL olarak açıklandı.

(ERZ-AT-Y)



05.05.2017 08:46:49 TSI

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