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Yrd. Doç. Dr. Ebubekir Sifil, Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı ziyaret etti



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ERZURUM (İHA) - "Modern Zamanda Müslüman Olmak" konulu konferansı vermek üzere Erzurum'a gelen, Yalova Üniversitesi Öğretim Üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Ebubekir Sifil, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Çomaklı: "Değişen dünya düzeni ile birlikte millet olma hüviyeti artık vazgeçilmez bir unsur olarak yerini almış durumda. Kendisinden başkasını düşünmeyen toplumlar, gerek dil ve kültür ile gerekse de iletişim kanallarını kullanarak farklı toplumları deformasyona uğratma gayreti içerisinde.

Değerlerimize Sahip Çıkma Konusunda Oldukça Çetin Mücadeleler Veriyoruz

Maalesef son yıllarda İslam coğrafyasında da yaşanan gelişmelerle beraber kültürel bir erozyon meydana geldi. Değerlerimize sahip çıkma konusunda oldukça çetin mücadeleler veriyoruz. Kendi geçmişimizi günümüze taşımak ve yarınımıza ışık tutmak için eğitime ve bilime sıkı sıkıya sarılmalıyız. Bu çerçevede insanları bilgilendirmek için yola çıkan Ebubekir Sifil'i tebrik ediyor, kendisine edindiği bu önemli misyonda başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Yrd. Doç. Dr. Ebubekir Sifil ise: "Erzurum gibi kadim bir şehirde bulunmak, Alvarlı Efelerin, İbrahim Hakkıların yaşadığı topraklara ayak basmak bize onur veriyor. Böylesine önemli geleneğe sahip bir şehirde gençlerle buluşmanın da heyecanını yaşıyor ve buna imkân veren kıymetli Hocam Prof. Dr. Ömer Çomaklı'ya misafirperverliğinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Ziyaretin ardından Atatürk Üniversitesi Nenehatun Kültür Merkezine geçen Ebubekir Sifil burada "Mordern Zamanda Müslüman Olmak" konulu konferans verdi. Yoğun ilginin olduğu konferansa, Rektör Yardımcıları, Prof. Dr. Nihat Yatkın, Prof. Dr. Ayhan Çelik, Prof. Dr. Sezai Ercişli, fakülte dekanları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

(ERZ-AT-Y)



05.05.2017 08:52:39 TSI

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