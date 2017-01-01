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Acıgöl'de "Öğrencilerle Okuyorum" projesi başladı

05 Mayıs 2017 Cuma, 08:44
Acıgöl'de "Öğrencilerle Okuyorum" projesi başladı
Acıgöl'de "Öğrencilerle Okuyorum" projesi başladı

(Fotoğraflı)

İsa Saatçioğlu
NEVŞEHİR (İHA) - Acıgöl Kaymakamlığı tarafından ilçede bulunan okullarda 'Öğrencilerle Okuyorum' projesi başlatıldı.
Acıgöl Kaymakamlığı tarafından hayata geçirilen proje kapsamında ilçede bulunan ilkokullarda okul idarecileri ve öğretmenler öğrenciler ile birlikte kitap okuma etkinliğine başlandı. M.Zeki Hanoğlu İlkokulunda gerçekleştirilen ilk etkinlikte Kaymakam Akbulut da, öğretmenler öğrenciler ile birlikte bir ders saati boyunca kitap okudu.
(COŞ-SK)

05.05.2017 08:53:25 TSI
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