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Atatürk Üniversitesi Kampüs Başkanı, Vedat Koçak oldu



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ERZURUM (İHA) - Erzurum Ülkü Ocakları Üniversitelerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Abdulkadir Gökçan, Atatürk Üniversitesi Kampüs Başkanlığına Vedat Koçak'ı atadı. Koçak, yapılan törenle görevinin başına geçti.

Atatürk Üniversitesi kampüsünde yapılan törende kalabalık bir gruba karşı kısa bir konuşma yapan Koçak, görevini en iyi şekilde layıkıyla yapacağını ifade etti. Kendisin Kampüs Başkanı olarak atayan Gökçan'a teşekkür eden Koçak, "İnşallah devletine, milletine bağlı bir nesil için durmadan çalışacağız. Üniversitede yapacağımız etkinliklerle tüm öğrenci arkadaşlarımızın gönlünü fethedeceğiz." dedi.

(ERZ-AT-Y)



05.05.2017 08:56:18 TSI

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