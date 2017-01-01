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DAİB, URGE Gıda Kümesi Cidde/Suudi Arabistan gıda fuarına katıldı



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ERZURUM (İHA) - Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliği tarafından hazırlanan ve Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenen "Bölgemizdeki Gıda İhracatının Artırılması" projesi kapsamında, düzenlenen Gıda, İçecek ve Lüks Gıda Ürünleri, Otel ve Catering, Mağaza Dizaynı, Gıda İşleme ve Paketleme Makineleri fuarı Saudi Food&Hospitality fuarına katılım sağlandı.

Fuar, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'dan sonra ki ülkenin en büyük şehri olan Cidde'de 4 bin metrekare alan üzerine kurulu Jeddah Centre For Forums & Events (Cidde Fuar ve Kongre Merkezi)'de başta Suudi Arabistan, Bahreyn, Umman, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin, Endonezya ve Mısır olmak üzere 25 farklı ülkeden 500 katılımcı ve 20 bin ziyaretçi ile gerçekleştirildi.

Gıda sektöründe başta şekerli mamüller olmak üzere, meyve ve sebze mamullerinin yanısıra su ürünleri, gıda ambalaj gibi üretim dallarında faaliyet gösteren Doğu Anadolu Bölgemizin farklı illerinden 9 üretici firmanın oluşturduğu grup standı fuarda ilgi odağı oldu.

Fuarın en ilgi çeken standı olan DAİB URGE Gıda kümesi standında ziyaretçilere katılımcı firmalarımızın ürünler takdim edildi ve büyük ilgi gördü. Gerek Türk misafirperverliği gerekse ürünlerimizin kalitesi büyük ilgili topladı. Yoğun bir katılımın yaşandığı fuarın ilk günü Cidde Başkonsolosu Akif MENEVŞE ve Cidde Ticaret Müşaviri Bilge Dönmez firmaları ayrı ayrı ziyaret etti ve DAİB tarafından URGE grubu katılımcı firmalarımıza sertifikalarını taktim ederek görüş alışverişinde bulundu, başarı temennilerini iletti. Grup firmalarının 3 gün boyunca yaptığı tanıtım çalışmaları sonucunda ciddi iş bağlantıları gerçekleştirildi.

Konuya ilişkin olarak; DAİB Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Şengel; "Gerçekleştirilen bu faaliyetler ile Bölgemizdeki firmaların en önemli/fonksiyonel yurtdışı tanıtım ve pazarlama faaliyeti olarak sayılan fuar katılım tecrübesi edinmeleri, halen ihracat yapanların ihracat miktarlarının artırılması, hiç ihracat yapmamış firmalarımızın da gerek yabancı alıcılarla ticari görüşmeler yapmak, gerekse ürünlerinin dış pazardaki durumunu gözlemlemek, aynı sektördeki rakiplerini tanımak ve ihracat tecrübesi yaşamalarına imkan vermenin yanı sıra, ülkelerimiz arasındaki mevcut ikili ticari ilişkilerin ve genel anlamda dış ticaretin geliştirilmesi ve artırılmasına yardımcı olmak gibi hususlar hedeflenmiştir.

İhracat seferberliği başlatmak amacıyla yola çıkılan ve kümelenme odaklı hazırlanan URGE projelerimiz kapsamında firmalarımıza verilen hizmetler değerlendirildiğinde, belirlenen hedeflere, diğer değişle firmalarımızın ihracat adına kat etmesi gereken bütün aşamalar tecrübe edilmiştir" diye konuştu.

(ERZ-AT-Y)



05.05.2017 09:04:35 TSI

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