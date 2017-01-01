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Gediz'de kayıtlar başladı

05 Mayıs 2017 Cuma, 09:01
Gediz'de kayıtlar başladı
Gediz'de kayıtlar başladı

(Fotoğraflı)

Hüseyin Efe
KÜTAHYA (İHA) - Gediz Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Tarhana Festivali etkinlikleri içerisinde yer alan Toplu Sünnet Merasimi için kayıtların başladığı bildirildi.
Bu yıl 08-16 Temmuz 2017 tarihlerinde düzenlenecek festival etkinliklerinde Gediz Kaymakamlığı ve Gediz Belediyesi tarafından ortaklaşa organize edilen Toplu Sünnet Merasimi için kayıtlar Gediz Belediyesi tarafından alınmaya başlandı.
Konuyla ilgili bir açıklama yapan Gediz Belediye Başkanı Dr. Mehmed Ali Saraoğlu, 08-16 Temmuz 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Geleneksel Gediz Tarhana Festivali etkinlikleri içerisinde yer alan Toplu Sünnet Merasimi için sünnet olacak çocukların kayıtlarının yapılmaya başlandığını söyledi.
Saraoğlu, "Her yıl Kaymakamlığımız ve Belediyemiz işbirliği ile düzenlenen sünnet şöleniyle çocuklarımız erkekliğe ilk adımlarını atmaktadırlar. Bu yıl da aynı etkinlik düzenlenecektir. Bu bakımdan sünnet olacak çocukların kayıtlarının yapılması gerekmektedir. Mahalle ve köy muhtarlarımızın bu konuya hassasiyet göstererek ihtiyacı olan çocukları bizlere bildirmeleri ve kayıtlarını yaptırmaları çocuklarımız ve aileleri bakımından önemlidir. Vatandaşlarımızın da bu konuda duyarlı olacağına inanıyorum" dedi.(EFE)

05.05.2017 09:10:22 TSI
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