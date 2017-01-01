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Mersin'in 7 ilçesinde elektrik kesintisi



MERSİN (İHA) - Mersin'in Akdeniz, Anamur, Aydıncık, Bozyazı, Mut, Silifke ve Toroslar ilçelerinde pazar günü tesis ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 7 Mayıs Pazar günü, Akdeniz ilçesi Gündoğdu Mahallesi 5722, 5724, 5726, 5720, 5769 ve 5767 sokaklarda, Güneş Mahallesi 5818 Sokak ve 5822 Sokakta 09:00-17:00 saatleri arasında, Nacarlı Mahallesinde 09:00-17:00 saatleri arasında, Özgürlük Mahallesi Mersin Büyükşehir Belediyesi Meyve ve Sebze Halinde 08:30-16:30 saatleri arasında, Anamur ilçesi Malaklar Mahallesinde 09:00-17:00 saatleri arasında enerji kesintisi olacak.

Aydıncık ilçesi Cumhuriyet Mahallesi, Atatürk Mahallesi, Merkez Mahallesi ve Yenikaş Mahallesine 08:00-15:00 saatleri arasında, Bozyazı ilçesi Çopurlu Mahallesine 09:00-17:00 saatleri arasında, Mut ilçesi Suçatı Mahallesine 09:00-17:00 saatleri arasında, Silifke ilçesi Hüseyinler Mahallesine 09:00-17:00 saatleri arasında, Balandız Mahallesine 09:30-17:30 saatleri arasında, Toroslar ilçesi Darısekisi Mahallesine 09:00-12:00 saatleri arasında, Kepirli Mahallesi Belenoluk mevkisine 12:30-17:00 saatleri arasında, Halkkent Mahallesi Eski Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesine 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

(ELF-Y)



05.05.2017 09:10:50 TSI

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