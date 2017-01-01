Hatay'da elektrik kesintisi
HATAY (İHA) - Hatay'ın Antakya, Arsuz, İskenderun ve Dörtyol ilçelerinde pazar günü tesis ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.
Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 7 Mayıs Pazar günü, Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesine 09:00-17:00 saatleri arasında, Arsuz ilçesi Karaağaç Mahallesine 09:00-17:00 saatleri arasında, İskenderun ilçesi Yunus Emre Mahallesi 305/2 sokaklara 09:00-17:00 saatleri arasında, İsmet İnönü Mahallesine 09:00-14:00 saatleri arasında, Dörtyol ilçesi Özerli, Numune Evler, Konaklı ve Karakese mahallelerine 01:00-03:00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.
(ELF-Y)
05.05.2017 09:11:12 TSI
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