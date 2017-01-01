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Halk oyunları ekibi, Kayseri'de grup yarışmalarına katılacak



(Fotoğraflı)



Coşkun Sağlamdin

NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Halk Oyunları ekibi, 6-7 Mayıs 2017 tarihleri arasında Kayseri'de düzenlenecek Kulüplerarası Halk Oyunları grup müsabakalarında Nevşehir'i temsil edecek.

Halk Oyunları Federasyonu tarafından düzenlenen Kulüplerarası Halk Oyunları Yarışmasında geçen ay içerisinde Nevşehir birinciliğini elde eden Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Halk Oyunları ekibi, 6-7 Mayıs tarihleri arasında Kayseri'nin Yahyalı ilçesindeki 80. Yıl Spor Salonunda grup yarışmasında Nevşehir'i temsil edecek.

Kulüplerarası Halk Oyunları grup birinciliğine, Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Halk Oyunları ekibinin yanı sıra Kayseri, Aksaray, Yozgat, Niğde, Samsun, Sivas, Amasya ve Tokat' da il birinciliği elde eden ekipler katılacak.

(COŞ-SK)



05.05.2017 09:11:31 TSI

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