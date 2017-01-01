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Osmaniye'de elektrik kesintisi

05 Mayıs 2017 Cuma, 09:02
Osmaniye'de elektrik kesintisi

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'nin merkez, Kadirli ve Sumbas ilçelerinde pazar günü tesis ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.
Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 7 Mayıs Pazar günü, merkez ilçeye bağlı Kaypak Bucak Kayalı Köyüne 09:00-17:00 saatleri arasında, Tecirli Bucak Gökçedam Köyü, Selimiye Köyü, Koçyurdu Köyü, Köyyeri Köyü, Orhaniye Köyüne 07:00-16:00 saatleri arasında, Raufbey, Adnan Menderes ve Mehmet Akif Ersoy mahallelerine 09:00-15:00 saatleri arasında, Kadirli ilçesi Hardallık Köyü Göçmenler Mahallesine 09:00-17:00 saatleri arasında, Vayvaylı Köyüne 09:00-17:00 saatleri arasında, Sumbas ilçe Merkezi ve köylerine 07:00-16:00 saatleri arasında enerji verilemeyecek.
(ELF-Y)

05.05.2017 09:11:33 TSI
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