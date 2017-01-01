YEREL HABERLER / KIRKLARELİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Çiftçinin mısır ekimi mesaisi başladı

Çiftçinin mısır ekimi mesaisi başladı



(Fotoğraflı)



Kaner Akaner

KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Taşağıl köyünde çiftçilik yapan Tamer Karakuş, hem danelik mısır hem silajlık mısır ekimine başladıklarını söyledi.

Tüm çiftçiye bol bereketli bir sezon dileyen Tamer Karakuş, "Hem danelik hem silajlık mısır ekimlerimizi yapmaya başladık. Burada en önemli unsur ise mısır toprağa düştükten sonra çıkması 10 günü bulur. Çimlenme döneminde yağmur yağarsa toprak kaymak tutuyor ve mısır çıkamayarak ölüyor. Hayvancılığın bel kemiği olan mısır üreticinin kullandığı en önemli kaba yemidir. Mısır onun için bu kadar önemlidir. Birçok üretici kendi yemini kendisi üretmek istiyor. Böylece maliyet azalmış oluyor" dedi.

(KA-MEF-Y)



05.05.2017 09:20:07 TSI

NNNN

