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Çiftçinin mısır ekimi mesaisi başladı

05 Mayıs 2017 Cuma, 09:11
Çiftçinin mısır ekimi mesaisi başladı
Çiftçinin mısır ekimi mesaisi başladı

(Fotoğraflı)

Kaner Akaner
KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Taşağıl köyünde çiftçilik yapan Tamer Karakuş, hem danelik mısır hem silajlık mısır ekimine başladıklarını söyledi.
Tüm çiftçiye bol bereketli bir sezon dileyen Tamer Karakuş, "Hem danelik hem silajlık mısır ekimlerimizi yapmaya başladık. Burada en önemli unsur ise mısır toprağa düştükten sonra çıkması 10 günü bulur. Çimlenme döneminde yağmur yağarsa toprak kaymak tutuyor ve mısır çıkamayarak ölüyor. Hayvancılığın bel kemiği olan mısır üreticinin kullandığı en önemli kaba yemidir. Mısır onun için bu kadar önemlidir. Birçok üretici kendi yemini kendisi üretmek istiyor. Böylece maliyet azalmış oluyor" dedi.
(KA-MEF-Y)

05.05.2017 09:20:07 TSI
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