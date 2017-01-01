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Başkan Uğur ve Vali Yazıcı engelliler ile piknikte buluştu

05 Mayıs 2017 Cuma, 09:13
Başkan Uğur ve Vali Yazıcı engelliler ile piknikte buluştu
Başkan Uğur ve Vali Yazıcı engelliler ile piknikte buluştu
- 8. geleneksel engelli pikniği düzenlendi

(Fotoğraflı)

Otağ Fırıncıoğulları
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Vali Ersin Yazıcı ile birlikte Susurluk Belediyesi tarafından bu yıl 8.si düzenlenen Geleneksel Engelliler Pikniği'ne katıldı.
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Vali Ersin Yazıcı ile birlikte Susurluk Belediyesi tarafından bu yıl 8.si düzenlenen Geleneksel Engelliler Pikniği'ne katıldı. Çaylak Mesire Alanı'nda düzenlenen etkinlikte Vali Yazıcı ve Başkan Uğur engelli vatandaşlar ve ailelerinin masalarını ziyaret ederek sohbet ettiler. Susurluk Kaymakamı Yalçın Sezgin çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile sicil toplum örgütlerinin temsilcilerini katıldığı piknikte Susurluk Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Caner Karadağ'ın konuşması ile başladı. Belediyenin sosyal faaliyetleri hakkında bilgiler veren Karadağ'ın konuşması ardından engelli gençlerden oluşan Karesi Halk Eğitim Merkezi Bizim Gençler Mehter Takımı'nın gösterisi ile devam etti. Çeşitli etkinliklerin düzenlendiği piknik, engelli çocuk ve gençler ile ailelerinin eğlenceli anlar geçirmesi ardından sona erdi.
(OF-

05.05.2017 09:22:35 TSI
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