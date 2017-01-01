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Büyükşehir'in hizmetleri köylere yağmur gibi yağıyor



(Fotoğraflı)



Burak Türker

BURSA (İHA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, köylere yaptığı hizmetlere hız kesmeden devam ediyor.

İznik'in bu zamana kadar yeterli hizmet alamamış köylerine yatırım götüren Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı hizmetlerden köylüler memnun. İznik ilçesine bağlı Tacir köyü bu zamana kadar yeterli hizmet alamamaktan şikayetçiydi. Çıkan büyükşehir yasasıyla birlikte Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından köye sulama göleti ve sıcak asfalt yapıldı. Bursa'nın en kaliteli kirazının yetiştiği Tacir köyünde kiraz ağaçları susuzluktan dolayı kuruyordu. Büyükşehir'in yaptığı sulama göletiyle birlikte kirazlarını sulamaya başlayan Tacir sakinleri, belediyeye dua ediyor.

Tacirliler, "2 bin 500 nüfusa sahip olmamıza rağmen bu zamana kadar hiç hizmet alamıyorduk. Büyükşehir yasasıyla birlikte köyümüze hizmet yağmaya başladı. Başkan Recep Altepe'den Allah razı olsun. Köyümüz sıcak asfalta ve sulama göletine kavuştu. Yapılan sulama göleti sayesinde artık kiraz ağaçlarımız kurumayacak" diye konuştu.

(BRK-MŞ)



05.05.2017 09:29:04 TSI

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