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Üniversiteliler dans ve müziğe doydu



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Turan Bulut

KAYSERİ (İHA) - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Müzik Kulübü tarafından düzenlenen etkinlikte öğrenciler, dans ve müzik dolu bir akşam yaşadı.

ERÜ 15 Temmuz Yerleşkesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde ERÜ Rock ve Dans Feast Konseri düzenlendi. Düzenlenen konserde üniversite öğrencilerinden oluşan ERÜ Dans Topluluğu'nun dans gösterileri, salonu dolduranlardan beğeni topladı. Konserin ilerleyen saatlerindeki Rock konseri de öğrencilere eğlenceli bir akşam yaşattı.

Salonu dolduran öğrenciler, dans ve şarkılara eşlik ederek gönüllerince eğlendi.

(TB-AÖ-Y)



05.05.2017 09:30:55 TSI

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