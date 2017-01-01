Bu çocuklar alkışlanır

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- İlkokul öğrencileri harçlıklarını biriktirip engelliler için tekerlekli sandalye aldılar



(Fotoğraflı)



İbrahim Kılınç

AYDIN (İHA) - Aydın'ın Köşk ilçesinde bulunan 100. Yıl Atatürk İlkokulu öğrencileri harçlıklarından 3 adet tekerlekli sandalye parası biriktirip Aydın'da yaşlı ve engellilere hizmet veren Aymelek Derneği'ne bağışladılar. Hem öğretmenlerini hem de yaşlıları ve dernek yöneticilerini duygulandıran minikler aynı zamanda büyüklere de örnek oldular.

Köşk 100. Yıl İlkokulu'nda bir grup öğrenci sosyal sorumluluk projeleri kapsamında yaşlı ve engelliler için fedakarlık yapmaya karar verdiler. Harçlıklarının bir kısmını harcamama kararı alan öğrenciler bir ay sonunda biriktirdikleri parayı öğretmenleri ile birlikte Okul Müdürü Aydın Sarıbaş'a götürerek niyetlerini açıkladılar. Bunun üzerine öğrencilerle birlikte Aydın Efeler'de bulunan Aymelek Derneği'ne gelen Okul Müdürü Aydın Sarıbaş, öğrencilerin biriktirdikleri tekerlekli sandalye paralarını bizzat kendileri teslim etmesini istedi. Koca yürekli minik öğrenciler biriktirdikleri tekerlekli sandalye parasını ihtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye alınması için Aymelek Derneği Başkanı Yurdagül Altınbaş'a teslim ettiler.

Miniklerle yakından ilgilenen Aymelek Derneği Başkanı Yurdagül Altınbaş, öğrencilere yaptıkları hizmetlerden yaşlı ve engelli bireylere niçin özen gösterilmesi gerektiğini anlattı. Öğrencilere anlamlı bağışlarından dolayı teşekkür eden Altınbaş, "Sizlerin bu davranışı bizim yorgunluğumuzu aldı, heyecanımızı arttırdı. Yaşlı ve düşkününe sahip çıkan bir gençliğin yetişiyor olması bu ülkenin geleceği için en güzel teminattır. Sizleri ve sizleri yetiştiren anne-baba ve öğretmenlerinizi tebrik ediyorum" dedi.

İlkokul öğrencileri daha sonra bakımevinde bulunan yaşlıların elini öpüp onlarla bir süre sohbet ettikten sonra derslerine geri döndüler.

(İK)



05.05.2017 09:36:07 TSI

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