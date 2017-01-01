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Madde bağımlılığından kurtulan gençlere Valilik kanalıyla istihdam olanağı

- AMATEM'i ziyaret ederek incelemelerde bulunan Mersin Valisi Çakacak, madde kullanımı yaşının giderek düşmesinin tüm dünyada toplumsal bir tehdit oluşturduğunu belirterek, madde bağımlılığından kurtulan gençlerin istihdamı için önemli kararlar aldıklarını söyledi



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MERSİN (İHA) - Mersin Valisi Özdemir Çakacak, Mersin Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi'ni (AMATEM) ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Madde kullanımı yaşının giderek düşmesinin tüm dünyada toplumsal bir tehdit oluşturduğuna dikkat çeken Çakacak, madde bağımlılığından kurtulan gençlerin istihdamı için önemli kararlar aldıklarını söyledi.

Vali Çakacak, merkez Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesinde hizmet veren AMATEM'in girişinde Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Uz. Dr. Memnune Çamsarı ve AMATEM Sorumlusu Psikiyatri Uzmanı Dr. Oğuzhan Doğan tarafından karşılandı. AMATEM'in yürüttüğü çalışmalar ve faaliyetler hakkında yetkililerden bilgi alan Çakacak, merkezdeki odaları gezerek, görevli personelle sohbet etti. Merkezde tedavi gören hastaları da ziyaret eden Çakacak, tedavi süreçleri hakkında kendilerinden bilgi aldı.

Hastaların tedavi sonrasında sosyal hayata entegre olmasını sağlayacak olan eğitimlerin verildiği konferans salonunu, hastalar tarafından yapılan el işi ürünlerin yapıldığı uğraşı odaları ile hastalara kitap okuma alışkanlığı ve araştırma yapma becerisi kazandırmayı hedefleyen kütüphaneyi de inceleyen Çakacak, yetkililerden hastalar tarafından yapılan el işi ürünlerinin her yıl sonunda Toros Devlet Hastanesi'nde sergilendiğini, buradan elde edilen gelirle hastaların kullanabilecekleri malzemelerin temin edildiğinin bilgisini aldı.

Çakacak, ziyarette yaptığı açıklamada, madde kullanımının uluslararası boyutta önemli bir sorun haline dönüştüğünü belirtti. Özellikle de gençler arasında madde kullanım yaşının her geçen gün düştüğünü ifade eden Çakacak, bunun da Türkiye'de ve dünyada giderek toplumsal bir tehdit oluşturmaya başladığının altını çizdi.

Milletin ve ülkenin geleceğini garanti altına almak için gençlerin başta uyuşturucu bağımlılığı olmak üzere tüm kötü alışkanlıklardan korunmasının zorunlu olduğunu vurgulayan Çakacak, Mersin'de bu amaca yönelik somut projelerin hayata geçirildiğini söyledi. Bu kapsamda Valilik koordinesinde düzenli olarak toplantılar gerçekleştirdiklerini dile getiren Çakacak, söz konusu toplantılarda özellikle rehabilitasyon süreci tamamlanan gençlerin istihdamına yönelik önemli kararların alındığını kaydetti. Çakacak, Mersin'de kararlılıkla yürütülen uyuşturucu ve madde bağımlılığı ile mücadele noktasında AMATEM'in önemli bir sacayağı olduğunu sözlerine ekledi.

(KYM-Y)



05.05.2017 09:50:14 TSI

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