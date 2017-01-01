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Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 11,50-14,30 TL aralığında işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 11,50 TL en çok 14,30 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 6,25 TL en çok 16,00 TL ve Dana Eti Sakadatlı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 23,00 TL en çok 27,25 TL.

(MB-E)



05.05.2017 09:57:04 TSI

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