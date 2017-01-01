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Karalar: "Her zaman emekten, emekçiden yana olmaya devam edeceğiz"

05 Mayıs 2017 Cuma, 09:51
Karalar: "Her zaman emekten, emekçiden yana olmaya devam edeceğiz"
Karalar: "Her zaman emekten, emekçiden yana olmaya devam edeceğiz"

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, işçilerin hakları olan ücretin çok altında çalıştığını belirterek, göreve gelir gelmez ilk olarak taşeron işçi maaşlarını arttırdıklarını söyledi.
1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı sonrası tertip komitesi üyeleri Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ı ziyaret etti. KESK- DİSK-TMMOB-Adana Tabip Odası ve Adana Barosu'ndan oluşan tertip komitesi Başkan Zeydan Karalar'a teşekkür plaketi verdi.
Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar da, dünyayı alın terleri ve emekleri ile şekillendiren tüm emekçilere saygı duyduğunu söyledi. Karalar, "Yüzü emeğe dönük bir insan olarak dünyayı emekleriyle, alın terleriyle şekillendiren işçi dostlarımızın yanında olmamız son derece doğal. Biz işçilerimizin bugün hak ettiği çalışma standartlarından çok uzak çalıştırıldığını düşünüyoruz. Bizler işçilerin, emekçilerin hakları olan ücretin çok altında çalıştığını biliyoruz. Göreve gelir gelmez ilk olarak taşeron işçi maaşlarını arttırdık ve Türkiye'de bir ilki başardık. Asgari ücretin artması ile birlikte maaşlarda otomatik olarak yükselmeye başladı. Bu tavrımız takdirle karşılandı. Emekçi kardeşlerimiz bunun üzerine bize 'İşçi Dostu' demeye başladı. Biz her zaman işçi dostu, her zaman emekten, emekçiden yana olmaya devam edeceğiz. Ben bir kez daha tüm emekçi dostlarımın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutluyorum" dedi.
(ELF-Y)

05.05.2017 09:59:45 TSI
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